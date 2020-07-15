۷۰ درصد قصورها در نبود آمادگی در مقابل زلزله بر گردن دستگاه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه در جلسه ستاد پیشگیری و مدیریت هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در جمع خبرنگاران با تشکر از وزیر کشور که بلاتکلیفی مدیریت بحران تهران را حل کرده است و شهردار تهران بار به سمت فرماندهی میدان حادثه در سطح محلی برگزیده است، گفت باید به سمت تابآوری شهر در مقابل زلزله پیش برویم.
وی یکی از وظایف ستاد مدیریت بحران را ایجاد هماهنگی میان دستگاهها عنوان کرد و گفت: برای اینکه روشن شود چه دستگاههایی فعالیتهایشان را انجام دادهاند مدیریت بحران باید وارد عمل شود.
رئیس شورای شهر تاکید کرد: باید به مرحلهای برسیم که تابآوری تهران بیش از ۵۰ درصد برسد و این شرایط برای تهران ایده آل است.
هاشمی با بیان اینکه هر وقت در تهران زلزله میآید سرو صدایی میکنیم و دوباره یادمان میرود اظهار داشت: باید تمرینهای مقابله با زلزله باید روزمره شود و این حالت ایجاد شود موضوع زلزله باید زندگی کنند و نباید از آن بترسیم.
وی نقش صداوسیما و مدارس را فرهنگ سازی حائز اهمیت دانست و گفت: ۷۰ درصد قصورها در زمینه آمادگی در مقابل زلزله مربوط دولت و دستگاهها و ۳۰ درصد مربوط به مردم است. باید ساختمانها ایمن شوند و مردم باید در این باره مطالبه گر شوند و بحث سوت زنی در این زمینه معنا پیدا میکند.
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