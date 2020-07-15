بغداد به دنبال تقویت روابط با کشورهای جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراق (واع)، قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق شب گذشته در نخستین اظهارنظر خود در مقام مشاور امنیت ملی از وجود طرح ها و برنامه هایی برای خدمت رسانی به شهروندان این کشور و تقویت روابط بغداد با کشورهای جهان خبر داد.

وی با بیان این مطلب افزود: مشاور امنیت ملی پُستی مهم و حساس است و در عرصه داخلی، منطقه ای و بین المللی به لحاظ سیاسی و امنیتی وظایف متعددی را برعهده دارد.

چهارم جولای، «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق طی حکمی قاسم الاعرجی وزیر کشور پیشین و از فرماندهان سازمان بدر را به عنوان مشاور امنیت ملی جدید عراق انتخاب و پایان فعالیت فالح الفیاض را اعلام کرد.