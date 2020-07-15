مجلس به دنبال ایجاد تحول ملموس در وضعیت اقتصادی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی‌فیروزجایی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه) بیاینه تقدیر نمایندگان از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار تصویری با نمایندگان را قرائت کرد.

در این بیانیه آمده است: رهبر عزیز؛ ما نمایندگان مردم در مجلس یازدهم، برای انجام این مسئولیت خطیر عزم خود را جزم کرده ایم و یکصدا و همدل در پی آن هستیم که در وضعیت اقتصادی کشور تحول اساسی و ملموسی ایجاد کنیم.

متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

«بیانات حضرتعالی برای فرزندانتان بسیار دلنشین، خوشحال کننده و البته تعهد آور بود. افتخار و عزت نمایندگی ملت ایران که گوهری نزد نمایندگان ملت است به خودی خود مسئولیت سنگینی است. ولی توصیفات شما از مجلس یازدهم به عنوان مجلس امید و انتظار و یکی از قوی‌ترین و انقلابی‌ترین مجالس بعد از انقلاب مسئولیت مضاعفی را بر دوش نمایندگان گذاشت. از حسن توجه و لطف پدرانه حضرت عالی در حق مجلس یازدهم و نمایندگان سپاسگزاریم و امیدواریم در ادامه این مسیر با تاسی به توصیه‌های حضرتعالی بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده در جهت بهبود زندگی مردم به ویژه محرومان و مستضعفان عمل کنیم.

ما نمایندگان مجلس برای این مسئولیت خطیر عزم خود را جزم کرده ایم ویک صدا در پی آن هستیم که در وضعیت اقتصادی کشور تحولی ملموس ایجاد کنیم. در همین راستا با تمام توان خود و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونگذاری و نظارتی مجلس تصویب و پیگیری بسته اقتصاد مردمی را که شما نیز بر اجرای آن تاکید کرده‌اید، محور برنامه مجلس یازدهم قرار می‌دهیم. ما نمایندگان به حضرتعالی و مردم متعهد می‌شویم ضمن پایبندی به سوگند شرعی در پاسداری از اسلام و نگهداری از دستاوردهای انقلاب به بهترین شکل، امید و انتظار حضرتعالی را برآورده کنیم و با در نظر داشتن اصول انقلاب و پرهیز از آفت ها به نتیجه مطلوب برسیم.

ما نمایندگان با تقویت بیش از پیش نظارت بر رفتار نمایندگان می‌توانیم گامی بلند در راستای صیانت از مقام نمایندگی برداریم. توصیه ها و تذکرهای حضرتعالی در ابتدای فعالیت این مجلس نعمت بزرگی است که مخاطرات را برای ما روشن کرده و بی شک چراغ راه تمامی نمایندگان خواهد بود تا به دور از برخورد غیر منطقی مسیر پیگیری مسائل اصلی کشور را دنبال کنیم و در این مسیر بمانیم.

در این مسیر پرفراز و نشیب صمیمانه متشکر دعای خیر شما هستیم و از ایزد منان سلامت و عزت روزافزون حضرتعالی تحت عنایت خاصه بقیه الله (عج) را می‌خواهیم.»