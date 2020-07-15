پیشنهاد مساعدت به موزه فرش دادیم ولی پیگیر نبودند

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نامه‌ای به خبرگزاری مهر پیرو انتشار گزارش (موزه ملی فرش خاموش است) توضیح داد.

در این نامه آمده:

بامداد روز یکشنبه اول تیر ماه به دنبال قطع برق موزه ملی فرش، کارشناسان این شرکت به محل اعزام و با بررسی انجام شده مشخص شد قطعی برق به دلیل سوختگی ترانس اختصاصی آن مجموعه و بعد از نقطه تحویل انرژی از شبکه توزیع برق بوده و تأمین و جایگزینی ترانس مزبور به عهده مشترک بوده و ارتباطی به شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ندارد.

در همین راستا مشاوره و راهنمایی‌های لازم به منظور جایگزینی ترانس سوخته و حتی پیشنهاد مساعدت و احداث برق موقت جهت تأمین امنیت موزه ملی فرش به مدیریت آن مجموعه داده شده ولی تاکنون پیگیری لازم از جانب مسئولان موزه فرش بابت تأمین برق موزه (دائم یا موقت) به عمل نیامده است.