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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۰۹

توضیح شرکت نیروی برق درباره یک خبر؛

پیشنهاد مساعدت به موزه فرش دادیم ولی پیگیر نبودند

پیشنهاد مساعدت به موزه فرش دادیم ولی پیگیر نبودند

شرکت نیروی برق در واکنش به خبر خاموشی موزه ملی فرش، از پیگیر نبودن مسئولان موزه به رغم پیشنهاد مساعدت به آنها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نامه‌ای به خبرگزاری مهر پیرو انتشار گزارش (موزه ملی فرش خاموش است) توضیح داد.

در این نامه آمده:

بامداد روز یکشنبه اول تیر ماه به دنبال قطع برق موزه ملی فرش، کارشناسان این شرکت به محل اعزام و با بررسی انجام شده مشخص شد قطعی برق به دلیل سوختگی ترانس اختصاصی آن مجموعه و بعد از نقطه تحویل انرژی از شبکه توزیع برق بوده و تأمین و جایگزینی ترانس مزبور به عهده مشترک بوده و ارتباطی به شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ندارد.

در همین راستا مشاوره و راهنمایی‌های لازم به منظور جایگزینی ترانس سوخته و حتی پیشنهاد مساعدت و احداث برق موقت جهت تأمین امنیت موزه ملی فرش به مدیریت آن مجموعه داده شده ولی تاکنون پیگیری لازم از جانب مسئولان موزه فرش بابت تأمین برق موزه (دائم یا موقت) به عمل نیامده است.

کد مطلب 4974835
فاطمه کریمی

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