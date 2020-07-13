موزه ملی فرش خاموش است

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ؛ قطعی برق موزه فرش اتفاق جدیدی نیست هر بار به دلایل مختلفی این اتفاق موجب میشود تا موزه برای چند روزی یا چند ساعتی خاموش بماند. یک بار به دلیل فرسودگی کابلها یک بار به دلیل بدهی.
دی ماه سال ۹۷ معاون میراث فرهنگی وقت استان تهران از بدهی ۴۰ میلیون تومانی این موزه به اداره برق خبر داده بود اما مدیر موزه گفت که این بدهی ۱۱ میلیون تومان بوده و بعد از چند روز خاموشی با پرداخت آن، مشکل حل شد.
اما هر چند وقت یک بار این قطعی برق در موزه فرش تکرار میشود. این موضوع برای موزهای که فرشهای تاریخی متعددی دارد، میتواند پیامدهای ناگواری داشته باشد از تهویه و نگهبانی گرفته تا حفاظت و ثبات دمای موزهای. بعضی از بازدیدکنندگان هم از وجود حشرات داخل موزه خبر میدادند حشراتی که وجودشان در موزه برای سلامت فرشها مضر است.
در اینباره، میثم امامی از راهنمایان گردشگری و پژوهشگران حوزه فرش به خبرنگار مهر گفت: خیلی وقتها به مشکل قطعی برق موزه فرش برخورد کرده ایم این مشکل بلند مدت موزه فرش است. شاید چون ترانس برق این موزه در مجموعه موزه هنرهای معاصر قرار گرفته است. برق اضطراری مجموعه نیز چند ساعت بیشتر جواب نمیدهد.
وی گفت: رطوبت، گرما و وجود حشرات در موزه مشکلزاست. یکی از مشکلات موزه فرش این است که بحث موزهای آن زیر نظر اداره کل میراث فرهنگی استان تهران است و بخش فرش آن هم زیر نظر وزارت صمت. اگرچه الان به دلیل کرونا تعداد بازدیدکنندگان از موزه کم شده اما مشکلات موزه قبل از کرونا هم در حوزه سرویس بهداشتی و تهویه مناسب بود.
پریسا بیضایی مدیر موزه فرش نیز در پاسخ به پیگیریهای خبرنگار مهر توضیح داد: این موزه ۴۲ سال قدمت دارد. مسلم است که بسیاری از تأسیسات آن به دلیل فرسودگی دچار مشکل شود. یک بار سقف آن دچار مشکل است یک بار مشکل آب و برق داریم. به دنبال این هستیم تا موزه را بهینه سازی کنیم.
وی گفت: قطعی برق موزه دلایل مختلفی دارد دلیل فعلی، فرسودگی دستگاهها بوده است. پست برق موزه فرش در محوطه موزه هنرهای معاصر است و ربطی به قطعی برق موزه فرش ندارد. وقتی در گذشته برای ساخت دو موزه برنامهریزی کرده بودند وجود یک بازارچه در فاصله دو موزه مطرح نبود. قرار بود زمین اینجا مصارف دیگری داشته باشد نه اینکه برای بازارچه غصب شود.
بیضایی ادامه داد: فعالیتهای موزه فرش با وجود قطعی برق متوقف نشده است همچنان کارگاههای تخصصی ما برگزار میشود. هر چند که بازدیدکننده ای در این روزها نداریم و مردم بهدلیل شیوع ویروس کمتر به موزه میآیند. ولی از این فرصت برای محتواسازی مجازی استفاده میکنیم و مخاطبان مجازی خودمان را داریم. امید داریم در یکی دو روز آینده مشکل برق هم برطرف شود.
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