جابجایی مربیان زیبنده فوتبال ایران نیست/دربی را باید ببریم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی در نشست خبری آنلاین قبل از بازی پیکان تهران و سایپا گفت: بازی حساس و مهمی برای هر دو تیم است. دربی خودروسازان است و باید هم در جدول شرایط را بهتر کنیم و هم دربی کری خوانی را تیم ها ببرند. پیکان هم برای بردن به میدان می رود.

سرمربی پیکان تهران درباره امتیاز گیری سایپا از مدعیان قهرمانی تاکید کرد: این مساله برایمان مهم نیست. می خواهیم دست پر از میدان برگردیم. روز مسابقه برای ما مهم است.

وی در مورد دو برد متوالی پیکان یادآور شد: اینقدر باخت داده ایم که با دو برد کارمان را تمام شده ندانیم. به بازیکنان هم گفته ام آنقدر بدهی به باشگاه داریم که با این دو پیروزی مغرور نشویم و از نظر روحی باید خوب کار کنیم.

ویسی در مورد عملکرد خوب خط حمله پیکان تصریح کرد: خوب گل می نزیم اما گل هم می خوریم. سیستم دفاعی ما خوب نبود و روز به روز بهتر شدیم. بعد از تعطیلات جدول لیگی با ۱۰ تیم درست کردیم. بعد از شکست مقابل پرسپولیس در آن جدول هشتم بودیم و وقتی ذوب آهن را شکست دادیم سوم شدیم و اکنون هم در رده دوم قرار داریم. این را فارغ از جدول لیگ ایجاد کرده ایم که باید در آن سهمیه بگیریم.

وی درباره شانس ماندن پیکان افزود: اگر سایپا را ببریم هشتاد درصد ماندنی هستیم. البته باید ببینیم که رقبای دیگر چه نتایجی می گیرند ولی اکنون سرنوشت ما دست خودمان است.

ویسی در حصوص تغییرات مکرر سرمربیان در تیم های لیگ برتر گفت: این مساله زیبنده فوتبال ایران نیست. باید به قراردادشان متعهد باشند. مربیان نباید امروز یک باشگاه باشند و در صورت دریافت پیشنهاد بهتر به باشگاه دیگری بروند. پیکان روی من حساب کرده و نباید با یک پیشنهاد بهتر این تیم را رها کنم و بروم. ما معلم و الگوی بازیکنان هستیم. مدیران باشگاه ها هم نباید سراغ این مربیان بروند.