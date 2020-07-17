روحیه استقلال تقویت شد/ ۲ بازیکن جوان جواب اعتماد ما را دادند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو مطلق جمعه شب در نشست خبری بعد از دیدار استقلال و نفت آبادان با بیان اینکه هواداران استقلال باید بدانند غیبت بازیکنان مختلف در این چند هفته به ما ضربه زد، اظهار کرد: با شناختی که از نفت آبادان داشتیم با از کار انداختن نفرات تأثیرگذار این تیم، نبض بازی را در اختیار داشتیم و از نظر فنی هم حریف را کنترل کردیم. این برد را به هوادارانی که چند هفته شاهد برد ما نبودند تقدیم می‌کنیم.

وی با اشاره به بازی کردن دو بازیکن جوان در تیم استقلال گفت: خدامرادی و داجلیری آینده فوتبال ایران هستند و پس از چند هفته تمرین، امروز هم برای ما بازی کردند و مزد اعتماد ما را دادند.

مربی تیم فوتبال استقلال تهران با بیان اینکه تیم صنعت نفت آبادان یکی از تیم‌های بسیار خوب لیگ برتر است، گفت: باید به بهنام سراج تبریک بگویم که تیم بسیار آماده‌ای را روانه مسابقات کرده است و شکست دادن این تیم کار راحتی نبود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم استقلال تهران در هفته بیست و پنجم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور امشب با دو گل میزبان خود تیم صنعت نفت آبادان را شکست داد و با ۴۱ امتیاز در مکان پنجم جدول رده بندی قرار گرفت.

