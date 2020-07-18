ظهور دوباره یک سیاهچاله ناپدید شده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، به گفته محققان یک سیاهچاله پس از ناپدید شدن، دوباره رصد شده است. تغییر درخشندگی این شی آسمانی به حدی سریع بود که به طور معمول چنین روندی چند میلیون سال طول می کشد.

محققان هنوز دلیل واضحی برای این رفتار سیاهچاله پیدا نکرده اند. اما به نظر می رسد پنهان و پیدا شدن سیاهچاله در نتیجه رفتار یک ستاره سرگردان بوده که فعالیت سیاهچاله را مختل کرده است.

«ارین کارا» استادیار فیزیک در دانشگاه ام آی تی می گوید: به نظر ما این میزان تغییر درخشندگی در بازه زمانی چند هزار یا میلیون سال اتفاق می افتد. اما سرعت تغییر این شی آسمانی بسیار زیاد است و تاکنون رصد نشده بوده است.

هرچند سیاهچاله ها به رنگ سیاه هستند، اما هاله روشنی دور آنها دیده می شود. این هاله درخشان از ذراتی با انرژی بالا تشکیل شده که در سراسر جهان می درخشند و گرمای بسیار زیادی دارند.

محققان معتقدند هاله درخشان اطراف این سیاهچاله همراه اشیای آسمانی که درون آن فرو می روند، از بین رفته و در نتیجه میزان درخشندگی آن به طور ناگهانی کاهش یافته است. سپس سیاهچاله با بلعیدن مواد، هاله درخشان جدیدی تشکیل داده است.

این امر ممکن است زمانی اتفاق افتاده باشد که ستاره گرفتار جاذبه سیاهچاله شده و دور صفحه چرخان خود حرکت می کرده است. در نتیجه این امر هاله درخشان دور سیاهچاله نیز از بین می رود و ذرات درخشان هاله نیز درون آن سقوط کرده و در نتیجه تاریکی مطلق حکمفرما شده است.

پس از این امر درخشش سیاهچاله به اندازه ۱۰ هزار واحد در یک سال کاهش یافت که چنین تغییری تاکنون رصد نشده بوده است.

اما درعرض چندماه هاله درخشان دوباره به وجود آمد زیرا سیاهچاله از موادی که بلعیده بود، دوباره خود را بازسازی کرد.

کارن در بیانیه ای در این باره می گوید: به نظر می رسد این نخستین باری است که هاله درخشان ناپدید می شود و سپس دوباره خود را احیا می کند.

تحقیق مذکور که با بودجه ناسا انجام شده هم اکنون در نشریه «آستروفیزیکا ژورنال لترز»(Astrophysical Journal Letters)منتشر شده است.