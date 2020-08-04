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۱۴ مرداد ۱۳۹۹، ۱۸:۲۶

مدیرکل تعاون استان مرکزی خبرداد؛

پرداخت۱۰ میلیارد تومان به۸۳۶ واحد آسیب دیده از کرونا در مرکزی

پرداخت۱۰ میلیارد تومان به۸۳۶ واحد آسیب دیده از کرونا در مرکزی

اراک- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: از پنج هزار و ۴۷ واحد کسب و کار آسیب دیده از کرونا در استان به ۸۳۶ نفر تسهیلات حمایتی کرونا به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی آبایی روز سه‌شنبه در حاشیه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی در اراک، اظهار کرد: تاکنون پنج هزار و ۴۷ متقاضی در سامانه کارا در این استان برای دریافت تسهیلات حمایتی کرونا در سامانه کارا ثبت نام کردند که از این تعداد سه هزار و ۶۵۸ نفر دارای کد بیمه تأمین اجتماعی، ۵۱۰ نفر خویش‌فرما و ۸۷۰ نیز فاقد کد کارگاهی هستند که بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا مقرر شد که به این دسته از متقاضیان واحدهای کسب و کار فاقد کد کارگاهی نیز تسهیلات کرونا پرداخت شود.

وی ادامه داد: این پنج هزار و ۴۷ واحد کسب و کار استان مرکزی؛ ۹ هزار و ۹۷۲ فرصت شغلی در استان ایجاد کرده‌اند که درخواست تسهیلات آنها ۱۱۵ میلیارد تومان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی بیان کرد: از این پنج هزار و ۴۷ متقاضی، چهار هزار و ۹۷۱ نفر از سوی دستگاه‌های اجرایی تأیید شدند و از طریق سامانه کارا به بانک‌های عامل معرفی شدند و ۸۳۶ نفر نیز ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند و پرونده ۱۳ هزار و ۷۱۳ متقاضی نیز در دست بررسی است و بانک‌ها ظرف چند روز آینده نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها اقدام می‌کنند.

آبایی در خصوص تسهیلات بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری نیز عنوان کرد: این تسهیلات به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی پرداخت می‌شود و رقمی که به استان ابلاغ شده ۱۲۲ میلیارد تومان به کمیته امداد امام خمینی (ره) است که تاکنون ۷۱ میلیارد تومان تخصیص یافته و ۴۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به بهزیستی این استان ابلاغ شده که تاکنون تسهیلات بهزیستی به میزان ۲۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است که باید مددجویان تحت پوشش این ۲ نهاد برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل مراجعه کنند.

به گفته وی امسال نیز تسهیلات مشاغل خانگی به مبلغ ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان با عاملیت ۲ بانک ابلاغ شده که توزیع شهرستانی آن آغاز شده و تسهیلات با محوریت چند سازمان متولی مشاغل خانگی از قبیل سازمان جهاد کشاورزی، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به متقاضیان پرداخت می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانداری مرکزی اضافه کرد: بر اساس مصوبه هیأت وزیران در سال جهش تولید مقرر شده در کشور ۵۵۴ هزار و ۶۷۶ فرصت شغلی جدید ایجاد شود که سهم استان از این میزان ۱۲ هزار و ۵۵۵ فرصت شغلی است.

آبایی عنوان کرد: خبرنگارانی که در نتیجه شیوع ویروس کرونا آسیب دیده‌اند نیز می‌توانند با نام نویسی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از تسهیلات این حوزه به میزان هر نفر ۶ میلیون تومان استفاده کنند.
 

کد مطلب 4991112

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