پرداخت۱۰ میلیارد تومان به۸۳۶ واحد آسیب دیده از کرونا در مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی آبایی روز سه‌شنبه در حاشیه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی در اراک، اظهار کرد: تاکنون پنج هزار و ۴۷ متقاضی در سامانه کارا در این استان برای دریافت تسهیلات حمایتی کرونا در سامانه کارا ثبت نام کردند که از این تعداد سه هزار و ۶۵۸ نفر دارای کد بیمه تأمین اجتماعی، ۵۱۰ نفر خویش‌فرما و ۸۷۰ نیز فاقد کد کارگاهی هستند که بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا مقرر شد که به این دسته از متقاضیان واحدهای کسب و کار فاقد کد کارگاهی نیز تسهیلات کرونا پرداخت شود.

وی ادامه داد: این پنج هزار و ۴۷ واحد کسب و کار استان مرکزی؛ ۹ هزار و ۹۷۲ فرصت شغلی در استان ایجاد کرده‌اند که درخواست تسهیلات آنها ۱۱۵ میلیارد تومان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی بیان کرد: از این پنج هزار و ۴۷ متقاضی، چهار هزار و ۹۷۱ نفر از سوی دستگاه‌های اجرایی تأیید شدند و از طریق سامانه کارا به بانک‌های عامل معرفی شدند و ۸۳۶ نفر نیز ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند و پرونده ۱۳ هزار و ۷۱۳ متقاضی نیز در دست بررسی است و بانک‌ها ظرف چند روز آینده نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها اقدام می‌کنند.

آبایی در خصوص تسهیلات بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری نیز عنوان کرد: این تسهیلات به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی پرداخت می‌شود و رقمی که به استان ابلاغ شده ۱۲۲ میلیارد تومان به کمیته امداد امام خمینی (ره) است که تاکنون ۷۱ میلیارد تومان تخصیص یافته و ۴۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به بهزیستی این استان ابلاغ شده که تاکنون تسهیلات بهزیستی به میزان ۲۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است که باید مددجویان تحت پوشش این ۲ نهاد برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل مراجعه کنند.

به گفته وی امسال نیز تسهیلات مشاغل خانگی به مبلغ ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان با عاملیت ۲ بانک ابلاغ شده که توزیع شهرستانی آن آغاز شده و تسهیلات با محوریت چند سازمان متولی مشاغل خانگی از قبیل سازمان جهاد کشاورزی، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به متقاضیان پرداخت می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانداری مرکزی اضافه کرد: بر اساس مصوبه هیأت وزیران در سال جهش تولید مقرر شده در کشور ۵۵۴ هزار و ۶۷۶ فرصت شغلی جدید ایجاد شود که سهم استان از این میزان ۱۲ هزار و ۵۵۵ فرصت شغلی است.

آبایی عنوان کرد: خبرنگارانی که در نتیجه شیوع ویروس کرونا آسیب دیده‌اند نیز می‌توانند با نام نویسی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از تسهیلات این حوزه به میزان هر نفر ۶ میلیون تومان استفاده کنند.

