به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاجی میرزایی روز سه شنبه در بازدید مجازی از سی و هشتمین مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزان اظهار داشت: در شرایط کرونا که امکان برگزاری این اقدام مبارک برگزاری مسابقات قرآن و عترت به صورت حضوری وجود ندارد، همکاران بر بستر مجازی کار را استمرار دادند.

وی افزود: امیدوارم که این کار بسیار ارزشمند سال به سال با توسعه و اقبال بیشتر دانش‌آموزان رو به رو شود.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: دانش آموزان در معرض خطرات متنوعی هستند؛ از این رو به میزان اینکه انس آنها با قرآن و عترت و پیوندشان با نماز بیشتر، عمیق و گسترده تر شود، مصونیت آنها در برابر مخاطرات نیز کمتر می‌شود.

حاجی میرزایی یادآور شد: به امید روزی که همه دانش آموزان در این حرکت مبارک یعنی حضور در مسابقات قرآن، عترت و نماز سهیم شوند.

مسابقات قرآن آموزش و پرورش با حضور هفت و نیم میلیون نفر که حدود نیمی از دانش‌آموزان را تشکیل می‌دهد، از چهارم مرداد در بخش آوایی مرحله کشوری به صورت مجازی آغاز شده و تا ۲۶ مرداد ماه ادامه دارد.