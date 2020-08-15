به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری تشکیل جلسه می‌دهند که دستورکار این جلسات به شرح زیر است:

کمیسیون اصل نود

نشست هیئت رئیسه و رؤسای کمیته‌های کمیسیون برای بررسی شکایات و پرونده‌های مطروحه

نشست عمومی کمیسیون با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی

نشست کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی با مسئولان ذیربط درباره واردات نهاده‌های دامی

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

دعوت از مدیران عامل صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه گزارش و تبادل نظر

رسیدگی به طرح جهش تولید دانش بنیان

بررسی و تعیین تکلیف نحوه نظارت بر اجرای احکام قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۹ توسط دستگاه‌های مرتبط با کمیسیون

بررسی میزان و چگونگی آماده سازی مدارس و دانش آموزان و معلمان جهت اجرای سامانه شاد در سال تحصیلی جدید

کمیسیون اجتماعی

بررسی طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور (اعاده شده از شورای نگهبان)

دعوت از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح

بررسی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی (اعاده شده از شورای نگهبان)

بررسی طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی (اعاده شده از شورای نگهبان)

کمیسیون اقتصادی

بررسی کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه

بررسی کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده

ادامه بررسی طرح ساماندهی سهام عدالت

جمع بندی گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی در خصوص وضعیت بازار سرمایه کشور

انتخاب نمایندگان داوطلب واجد شرایط برای عضویت در هیأت نظارت اندوخته اسکناس، هیأت نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار، عضوت در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت پاسخگویی به سوالات چند تن از نمایندگان

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

طرح سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر امور خارجه

نشست مشترک با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بازدید از نمایشگاه دائمی دستاوردهای آن وزارتخانه

نشست اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کارگروه‌های کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

تقدیر از خانواده‌های شهدای ترور و بزرگداشت یاد و خاطره سردار شهید سپهبد سلیمانی و پیگیری حقوقی دستگاه‌های ذی ربط در ارتباط با ترور ایشان در کمیته حقوق بشر

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها

دعوت از رئیس سازمان ثبت احوال کشور برای ارائه گزارش درباره اقدامات و برنامه‌های این سازمان

بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

بررسی طرح حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا

بررسی طرح تشکیل کمیته جذب سرمایه‌های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی

کمیسیون انرژی

انتخاب و معرفی مشاوران کمیسیون به هیئت رئیسه جهت طی مراحل قانونی

حضور وزیر نیرو در جلسه کمیسیون جهت پاسخگویی به سوالات جمعی از نمایندگان

بررسی مسائل مهم حوزه انرژی با حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات

بحث و بررسی درباره وضعیت تولید، صادرات و وصول درآمدهای ارزی و ریالی نفت و همچنین وضعیت طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های وابسته به وزارت نفت با حضور بیژن زنگنه

استماع گزارش و بحث و بررسی درباره عملکرد و برنامه‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با حضور فرمانده و معاونان این قرارگاه

رسیدگی و جمع بندی طرح تأمین کالاهای اساسی اقشار آسیب پذیر با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور

رسیدگی به طرح ساماندهی سهام عدالت

بررسی موضوع اصلاح صندوق‌های بازنشستگی در راستای احکام اصلاح ساختار بودجه

کمیسیون بهداشت و درمان

استماع گزارش رئیس سازمان بیمه سلامت ایران درباره اقدامات و برنامه‌های این سازمان

استماع گزارش سرپرست کمیته امداد امام خمینی درباره اقدامات و برنامه‌های آتی کمیته امداد

استماع گزارش رئیس جمعیت هلال احمر درباره اقدامات انجام شده و برنامه‌های آتی جمعیت هلال احمر

بررسی آئین نامه اختصاصی تعیین مصادیق و امتیازات شهید خدمت با حضور مسئولان سازمان امور استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، رئیس بنیاد شهید، وزارت بهداشت و مرکز پژوهش‌های مجلس

بررسی آخرین وضعیت جذب، به کارگیری، تبدیل وضعیت، برقراری فوق العاده ویژه و پرداخت معوقات کادر درمان با حضور مسئولان ذیربط

بررسی طرح تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی

بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان

کمیسیون صنایع و معادن

بازدید از نمایشگاه دائمی اقلام صادراتی و استماع گزارش رؤسای سازمان‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه

بررسی طرح تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی

کمیسیون عمران

بازدید از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و پلیس راهور نیروی انتظامی

دعوت از وزیر راه و شهرسازی جهت پاسخگویی به سوالات جمعی از نمایندگان و ارائه گزارش درباره آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی کشور

کمیسیون فرهنگی

ادامه بحث و بررسی پیرامون طرح جمعیت و تعالی خانواده

دعوت از وزیر ورزش و جوانان جهت پاسخگویی به سوالات جمعی از نمایندگان مجلس

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

بررسی مسائل و مشکلات صنعت نان و ماکارونی با دعوت از معاونین و مسئولین ذیربط وزارت جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بخش تعاون و بخش خصوصی

بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم مجلس مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی با عنوان نقض اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی از سوی دولت با دعوت از نمایندگان متقاضی و مسئولین مرتبط

استماع گزارشی از دستاوردها و فعالیت‌های سازمان اتکا در بخش کشاورزی با دعوت از مدیران و معاونین سازمان مذکور

ادامه بررسی مشکلات توسعه زراعت چوب در کشور (احداث بندر گمیشان به عنوان بندر تخصصی واردات چوب) با دعوت از معاونین وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی، استاندار گلستان و سایر مسئولان ذیربط

استماع گزارش معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در خصوص توسعه تولید محصولات دانش بنیان در حوزه کشاورزی

بررسی طرح تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی

بررسی لایحه اصلاح قانون امور گمرکی با دعوت از مدیران و مسئولین دستگاه‌های اجرایی ذیربط

دعوت از وزیر نیرو جهت پاسخگویی به سوالات چند تن از نمایندگان