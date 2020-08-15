سریع ترین اینترنت جهان توسعه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایونینگ استاندارد، محققان انگلیسی ادعا می‌کنند سریع‌ترین اینترنت جهان را توسعه داده اند. با چنین سرعتی می‌توان کل آرشیو فیلم‌های شبکه نت فلیکس را در چند ثانیه دانلود کرد.

گروهی از محققان به رهبری پژوهشگران کالج لندن با استفاده از آمپلی فایرها شیوه انتقال اطلاعات توسط نور در فیبرهای نوری را ارتقا دادند و به رکورد ۱۷۸ ترابیت در ثانیه دست یافتند. چنین سرعتی حدود ۳ میلیون بار سریع‌تر از متوسط اینترنت خانگی در انگلیس به حساب می‌آید.

لیدیا گالدینو رهبر این تیم تحقیقاتی در دانشگاه بلومزبری می‌گوید: چنین سرعت پهنای باندی از نسل آینده اینترنت پشتیبانی می‌کند و به این ترتیب خودروهای خودران و زیربنای شهرهای هوشمند را می‌توان به راحتی به شبکه های اینترنت ۵G موبایل متصل کرد.

برای ثبت رکورد محققان از طیف رنگی وسیع‌تری برای انتقال سریع اطلاعات (در مقایسه با فیبرهای نوری) استفاده کردند تا پهنای باند را بیشتر کنند.

برای آزمایش سرعت گالدینو بیت‌های تولید شده در رایانه را یک یک به حلقه فیبر نوری ارسال کرد.

در این طرح برای ایجاد سرعت بالا، آمپلی فایرهایی برای تقویت توان سیگنال ساخته شد که در صورت اجرای تجاری این طرح، حداقل در هر ۲۵ مایل به یک آمپلی فایر نیاز است. این بدان معناست که سرعت بسیار بالای ثبت شده در آزمایش (که معادل ۱۷۸ میلیون مگابیت برثانیه است) حدود ۲.۸ میلیلیون بار سریع‌تر از سرعت ۶۴ مگابیت برثانیه ای اینترنت خانگی در این کشور است.

گالدینو در این باره می‌گوید: به نظر من مزایای اجتماعی چنین طرحی بسیار واضح است، اینترنت سریع برای همه افراد کارآمد است و البته بهره وری اقتصادی را ارتقا می‌دهد.