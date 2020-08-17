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۲۷ مرداد ۱۳۹۹، ۹:۰۰

بازگشت مهاجم خط خورده به لیست خرید پرسپولیس!

بازگشت مهاجم خط خورده به لیست خرید پرسپولیس!

مهاجم صنعت نفت آبادان بار دیگر در لیست خرید پرسپولیس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس قصد دارد لیست بازیکنان این تیم را برای ادامه بازی های لیگ قهرمانان آسیا که بصورت متمرکز  از ۲۵ شهریور در کشور قطر برگزار می شود دستخوش تغییر کند. از این رو وی هفت بازیکن را در لیست خرید خود قرار داده که آن را به مدیران باشگاه نیز اعلام کرده است.

عیسی آل کثیر مهاجم تیم صنعت نفت یکی از نفراتی است که سرمربی سرخپوشان پایتخت به دلیل کمبود مهاجم او را در لیست خریدش قرار داده است. 

آل کثیر در بازی اخیر موفق به گلزنی مقابل شاهین شهرداری بوشهر شد توانایی های خود را دوباره به رخ بکشد. او که در ابتدای فصل نیز دوست داشت به پرسپولیس بپیوندد با مخالفت مدیران باشگاه نفت آبادان روبرو شد تا از لیست خرید سرخپوشان خط بخورد.

کد مطلب 5000288

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