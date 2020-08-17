بازسازی سالن توفیق جهانبخت حدود ۲ میلیارد تومان هزینه داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی با بیان این مطلب افزود: سالن زنده یاد مهندس توفیق جهانبخت تهران که از دهه های پیش محل تمرین تیم های ملی و همچنین قهرمانان و پیشکسوتان نامی کشتی ایران بود، به دلیل فرسودگی و نا ایمن بودن که بیش از ۲ دهه مورد بازسازی قرار نگرفته بود، از سوی فدراسیون کشتی در دست تعمیرات اساسی قرار گرفت و هم اکنون کار بازسازی و نوسازی آن با هزینه ای حدود ۲ میلیارد تومان به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: مراسم بازگشایی مجدد این سالن قدیمی پایتخت روز سه شنبه هفته جاری با حضور جمعی از مسئولان از جمله سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان، قهرمانان و پیشکسوتان در محل این سالن واقع در جنب مجموعه ورزشی شیرودی تهران و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شود.



امامی تصریح کرد: از دیگر اقدامات انجام شده ایجاد خوابگاه در طبقه بالای این سالن با ظرفیت ۲۰ تخت برای اسکان ورزشکاران است.



وی در مورد برداشتن دیوار صخره نوردی که موجب مسدود شدن پنجره های این سالن شده بود اظهار داشت: مقرر شده است که از سوی فدراسیون کوهنوردی این دیواره تا پایان شهریورماه جمع آوری شود.



سخنگوی فدراسیون کشتی در پایان خاطرنشان کرد: فدراسیون پیش از این نسبت به بازسازی و نوسازی کامل خانه کشتی شهید ابراهیم هادی اقدام کرده بود و این دومین سالنی است که از سوی فدراسیون کشتی مورد بازسازی و نوسازی کامل قرار گرفته است.