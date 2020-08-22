آمریکا به‌ دلیل حضور دلدادگان انقلاب اسلامی در سوریه شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دریادار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه در سومین کنگره بزرگداشت وزرا و شهدای کارمند، که صبح امروز (شنبه) در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم، با بیان اینکه ذهن و فکر ما تصور آن چیزی که بر اهل بیت پیامبر اکرم (ص) وارد شد را ندارد، گفت: انقلاب اسلامی نتیجه انتظار برای ظهور امام زمان (عج) است و ان شاءالله این انقلاب را به صاحب اصلی اش تحویل می‌دهیم.

وی گفت: زبان نمی‌تواند درباره بزرگی و عظمت شهدا صحبت کند و بهتر است که از صحبت معصومیت درباره شهدا کمک بگیریم. شهدا در مقام و منزلت بسیار بالایی قرار دارند که در بیان و کلام معصومین (ع) بارها به آن اشاره شده است.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه بیش از ۴۱ سال است که ملت شریف ایران به بهترین شکل محک خورده و سربلند بیرون آمدند، اظهار داشت: مردم هرگاه نیاز شد جان خود را در دست گرفته و به میدان آمدند و با اهدای بیش از ۲۰۰ هزار شهید حقانیت و ثبات قدم خود را نشان داند.

سردار فدوی با اشاره به مسائل به وجود آمده در سوریه گفت: رئیس جمهور آمریکا در قضیه سوریه ایستاد و گفت ما و همه متحدان خود خواستیم که در سوریه این دولت نباشد اما نتوانستیم، چرا که ایران نخواست. چرا ایران توانست این کار را کند؟ برای اینکه دلدادگان حق تا پای جان به میدان رفتند و سر عقیده و ایمان خود ماندند و از خداوند متعادل و معصومین تبعیت کردند.

وی اظهار داشت: در دفاع مقدس در خط مقدم جبهه، بزرگان اجرایی کشور را می‌دیدیم که هرچند می‌توانستند در جبهه حضور نیابند، اما چون نمی‌توانستند خود را راضی کنند که در کنار رزمندگان اسلام‌حضور نداشته باشند، در خط مقدم جبهه حاضر می‌شدند.

جانشین فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد:‌ در شرایطی که تمام دنیا پشت سر صدام بود، اما در پایان هشت سال جنگ تحمیلی، یک وحب از خاک کشورمان در اشغال باقی نماند.

سردار فدوی با بیان اینکه در هر عرصه‌ای که تقابل جبهه حق و باطل وجود داشته، پیروزی متعلق به انقلاب اسلامی بوده است، افزود: امروز دلدادگان انقلاب اسلامی به چنان پیشرفت‌هایی در حوزه‌هایی مثل دفاعی دست پیدا کرده‌اند که وقتی از موشک‌های تولیدشده خود استفاده می‌کنند، جبهه باطل، چون انتظار آن را ندارد، پیشرفت دلدادگان انقلاب اسلامی را به ایران نسبت می‌دهد؛ در حالی که آن‌ها در محاصره هستند به نحوی که حتی دارو هم نمی‌توانند وارد کنند.

وی تاکید کرد: در این ۴۱ سال است در یک جنگ تمام‌عیار با جبهه باطل قرار داریم، اما طی این مدت آنها یک پیروزی هم در برابر ما به دست نیاورده‌اند.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه اگر امروز گرفتاری‌هایی داریم‌ به دلیل این است‌ که به اصطلاح پای کار نرفتیم، گفت: به‌عنوان مثال، هم امام خمینی (ره) و هم رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند که نباید نفت را به‌صورت خام بفروشیم، ولی طی این مدت، چون پای‌ کار انجام این کار نرفتیم، این موضوع محقق نشده است؛ اگر سخنان امام (ره) و رهبری محقق می‌شد، امروز دشمنان این مردم، نمی‌توانستند نفت ما را تحریم کنند.