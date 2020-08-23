وضعیت ظرفیت پهنای باند شبکه ملی برای مراسم محرم

سجاد بنابی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آمادگی شبکه ارتباطی کشور برای برگزاری مراسم آنلاین عزاداری محرم ۹۹ و نیز دستور رئیس جمهور مبنی بر تقویت زیرساخت‌های فضای مجازی در این ایام گفت: ما در موضوع پخش مراسم‌های مذهبی در کشور با توجه به آنکه ترافیک این مراسم داخل کشور و روی شبکه ملی اطلاعات است، مشکل پهنای باند نداریم و کاملاً آماده ارائه خدمات در این ایام هستیم.

وی ادامه داد: تقریباً چیزی در حدود ۳ برابر پیک مصرف فعلی، در شبکه ملی اطلاعات ظرفیت خالی پهنای باند وجود دارد و امکان در اختیار قرار دادن این ظرفیت را به متقاضیان داریم. به جرات می‌توان گفت که به هر میزان که کاربران در لایه هسته شبکه ملی اطلاعات پهنای باند مصرف کنند، مشکلی از نظر ظرفیت وجود نخواهد داشت.

بنابی گفت: در همین حال طی هماهنگی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اپراتورهای اینترنت ثابت و موبایل داشته است، این اپراتورها نیز آماده ارائه خدمات مربوطه به کاربران در لایه دسترسی شبکه ملی اطلاعات هستند.

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص رایگان شدن پهنای باند مربوط به هیئت‌های عزاداری ماه محرم ۹۹ اظهار داشت: در بحث مصرف کننده، ما پهنای باند مصرفی را در سیستم‌هایی مانند «هیئت آنلاین» و سیستم «تکیه» متعلق به مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی رایگان کردیم.

وی افزود: البته در مورد پلتفرم «تکیه» بیشتر بحث تولید محتوا مطرح است و هیئت‌ها می‌توانند برای پخش محتوای مراسم خود به جای چندین بار ضبط، از سرویس چندپخشی پلتفرم تکیه استفاده کنند. در این صورت پهنای باند کاربران برای استفاده از این پلتفرم رایگان می‌شود.

بنابی گفت: برای رایگان شدن ترافیک دسترسی به سامانه «هیئت آنلاین» نیز با هماهنگی اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات، اپراتورها این پهنای باند را رایگان کرده‌اند.

وی اضافه کرد: در بحث تولید محتوا نیز وزارت ارتباطات با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برای همه هیئت‌هایی که این مجموعه معرفی کرده، حدود ۲ هزار مودم و سیم کارت درنظر گرفته است تا هیئت‌ها بتوانند برنامه‌های خود را به صورت رایگان روی شبکه قرار دهند و کاربران از این محتوا استفاده کنند. این اقدام با همکاری میان وزارت ارتباطات، سازمان تبلیغات اسلامی و یک اپراتور شکل گرفته است.

این مقام مسئول گفت: در صورتی که هر پیام رسان درخواست بدهد این آمادگی وجود دارد که با هماهنگی سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اپراتورهای اینترنت، پهنای باند پخش مراسم عزاداری روی سیستم این پیام رسان ها نیز رایگان شود.

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: در لایه ارتباطات زیرساخت نیز تمهیدات برای آمادگی شبکه از پیش از این اتفاق افتاده است. با توجه به اینکه پس از شیوع ویروس کرونا از اسفند ۹۸ مصرف شبکه ملی اطلاعات بسیار افزایش یافت، ما ظرفیت شبکه زیرساخت را به اندازه کافی بالا بردیم و کاربران می‌توانند در شبکه ملی اطلاعات از ترافیک خوب و مناسبی استفاده کنند.

بنابی با اشاره به اینکه در زمینه ترافیک خارجی نیز مشکل پهنای باند بین الملل نداریم و بیش از یک سال است که در این زمینه ظرفیت خالی وجود دارد و به اشباع نرسیده است، ادامه داد: مگر اینکه شاهد یک قطعی جدی و غیرمنتظره باشیم که خارج از اراده ما باشد.

وی گفت: شیفت‌های کاربری در شرکت ارتباطات زیرساخت به صورت ۲۴ ساعته است و در تمامی ساعات شبانه روز مجموعه بخش فنی در تهران و استان‌ها پای کار هستند تا در صورتی که مشکلی در شبکه به وجود بیاید در اسرع وقت آن را برطرف کنند. در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی نیز مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت و مجموعه فنی به صورت تمام وقت پای کار خواهیم بود تا در مراسم تاسوعا و عاشورا با توجه به وضعیت موجود، دسترسی آنلاین مردم به هیئت‌های مختلف بدون کمترین مشکلی صورت بگیرد.

به گزارش مهر، حسن روحانی رئیس جمهور روز گذشته در جلسه ملی مقابله با کرونا تاکید کرد: از وزیر ارتباطات می‌خواهم به هیچ مسئولی در تاسوعا و عاشورا مرخصی ندهد و همه پای کار باشند.

وی افزود: پهنای باند و امکان ارتباطی در ماه محرم باید در سراسر کشور به بهترین وجه در اختیار مردم باشد.