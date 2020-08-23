به گزارش خبرنگار مهر، با حکم فیفا در پرونده شکایت مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی از فدراسیون فوتبال، فدراسیون کشورمان باید مبلغی بیش از ۶ میلیون یورو به این مربی بلژیکی به عنوان غرامت بپردازد.

این حکم انتقاد رسانه ها از فدراسیون فوتبال و سپس ورود سازمان بازرسی و دادستانی کشور را به پرونده در پی داشت و هشت متهم از سوی سازمان بازرسی به دادستانی معرفی شدند.

سایت «footnews» با تیتر «دادستان عمومی ایران دخالت می کند؛ مسئولان (فدراسیون) برکنار می شوند» این داستان را بازتاب داده است: «دادستان ایران تحقیق درباره اختلاف بین مارک ویلموتس و فدراسیون فوتبال را آغاز کرده است. مربی سابق شیاطین سرخ (بلژیک) ۶ میلیون یورو از کارفرمای سابق خود طلب کرده است. روز شنبه هشت متهم از فدراسیون برای حضور در دادگاه فراخوانده شدند. آنها مظنون به اختلاس و حیف و میل در قرارداد ویلموتس هستند.

در ماه می ۲۰۱۹، ویلموتس با فدراسیون ایران قراردادی سه ساله امضا کرد. او چندی پیش به دلیل عدم پرداخت مطالباتش شکایتی را مطرح کرد. او با استناد به "نقض جدی قرارداد" پست خود را ترک کرده بود. فیفا فدراسیون ایران را ملزم به پرداخت مبلغ ۶ میلیون یورو کرد؛ موضوعی که ایرانی ها را شوکه کرد: ۶ میلیون برای پنج ماه کار و چهار مسابقه بسیار زیاد است بخصوص که او دو باخت با ایران داشت. رسانه های ورزشی از فدراسیون ایران به دلیل عدم تنظیم صحیح قرارداد ویلموتس انتقاد می کنند و خواستار مجازات مسئولان هستند.»

سایت «sudinfo» آغاز تحقیقات دادستانی در پرونده ویلموتس را منعکس و اعلام کرد هشت نفر در این ارتباط احضار شده اند.

سایت «rtbf» هم گزارش مشابهی را منتشر کرد و از خشم رسانه های ایران برای مجازات مقصران این پرونده نوشت.