۲ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۵۵

بانک مرکزی اعلام کرد:

بخشنامه جدید درباره بخشش وجه التزام

بانک مرکزی بخشنامه‌ قبلی خود مبتنی بر ابطال «منحصر دانستن بخشش وجه التزام صرفا به میزان ۶ درصد» را، اصلاح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، بخشنامه‌ قبلی خود مبتنی بر ابطال «منحصر دانستن بخشش وجه التزام صرفا به میزان ۶ درصد» را اصلاح و این بند را از زمان تصویب ابطال کرد.

بر این اساس بند (۱) بخشـنامه شماره ٢١٣٢١٦ ٩٧ بانک مرکزی درخصوص نحوه اجرای حکم حکم قانونی بند "و" تبصره (١٦ ) قانون بودجه سال ١٣٩۷ که اشـعار میداشـت: «عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر مازاد/مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیـه دیـن بـا نـرخ سـود قرارداد (بر اساس مقررات فعلی به میزان ٦ درصد) دارد» از زمان تصویب توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

