قانون حفظ اراضی کشاورزی از ملزومات بخش کشاورزی ری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی پیش از ظهر دوشنبه و همزمان با دومین روز از هفته دولت، در مراسم افتتاح مجموعه صنایع غذایی ری که با حضور کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، کریم ذوالفقاری مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران، امین بابایی بخشدار کهریزک و دیگر مسئولان برگزار شد با تاکید بر اجرای قانون آمایش سرزمینی اراضی کشاورزی اظهار داشت: قانون حفظ اراضی کشاورزی از ملزومات بخش کشاورزی شهرستان ری است.

توکلی کجانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت با بیان اینکه شهرستان ری از دیرباز مهد کشاورزی و تولید بوده است گفت: امروز اگرچه مجموعه‌های سرزمینی شهرستان ری طی تقسیمات سرزمینی تغییر کرده اما با وجود ۱۷ درصد مساحت استان تهران، رتبه نخست در بسیاری از حوزه‌های کشاورزی را دارد.

وی بیان کرد: خوشبختانه با حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مسئولان استانی به ویژه شخص استاندار تهران به موضوعات شهرستان ری، شاهد اتفاقات خوبی در ری هستیم.

فرماندار ویژه ری با بیان اینکه اگر امروز شهرستان ری در تولید محصولات کشاورزی زبانزد است به دلیل سرریز رودخانه‌های شمال و غرب تهران به این منطقه است که سبب رونق بخش کشاورزی شده گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم که محوریت آن با سلامت مردم است اتفاقات بسیار خوبی رُخ داده که یکی از آنها موضوع حذف آب‌های نامتعارف بود که سبب شد در حال حاضر سبزیجات و صیفی جات با کیفیت مطلوبی را در این شهرستان داشته باشیم.

توکلی کجانی سپس با اشاره به تغییر کاربری برخی اراضی کشاورزی در شهرستان ری ادامه داد: با وجود تحولات مثبت در بخش کشاورزی اما متأسفانه سرریز مشکلات پایتخت سبب ایجاد برخی مشکلات و تغییر کاربری اراضی کشاورزی شده است.

معاون استاندار تهران همچنین بیان کرد: یکی از موضوعاتی که به شدّت در شهرستان ری مورد توجه است موضوع " آمایش سرزمینی اراضی کشاورزی" است که برنامه ریزی مناسب جهت اجرای آن می‌تواند مانع بسیاری از تغییر کاربری‌ها شود.

وی گفت: قانون حفظ اراضی کشاورزی از ملزومات بخش کشاورزی شهرستان ری است اما نمی‌توان در مناطق مختلف بر اساس یک قانون حرکت کرد و باید دستورالعمل‌های محلی تدوین و تنظیم، و با موضوع منطقه‌ای وارد فاز اجرایی شد.

فرماندار ویژه شهرستان ری در پایان خاطرنشان کرد: اراضی آستان عبدالعظیم (ع) و امام خمینی (ره) از ظرفیت بسیاری برای اقدامات پژوهشی و اشتغالزایی برخوردار است که در اینجا حمایت خود را از بخش کشاورزی به عنوان بخشی پیشران برای رشد و توسعه استان اعلام می‌کنیم.