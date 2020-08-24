توزیع کتاب های درسی تا ۱۵ شهریور ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله مرتضایی معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در خصوص تمدید مهلت ثبت نام کتب درسی در گفتگو با شبکه خبر اظهار داشت: توزیع کتاب درسی آغاز شده و بعد از توزیع در مرحله استانی، توزیع کتاب درسی از منطقه به مدرسه می‌رسد که در حال حاضر در این مرحله است. توزیع کتب درسی برای دانش آموزان متوسطه تا ۱۵ شهریور ادامه خواهد داشت. اکثریت دانش آموزان در سامانه ثبت سفارش کتاب درسی، سفارشات خود را انجام داده‌اند اما یک میلیون دانش‌آموز دیگر باقی مانده‌اند.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه ثبت نام کتب درسی در همه پایه‌ها تا ۱۰ شهریور تمدید شده دانش آموزان باید تلاش کنند تا در مدت باقیمانده نسبت به ثبت نام کتاب‌های خود اقدام کنند. امسال همه دانش‌آموزان از مدرسه کتاب را دریافت می‌کنند و هیچ منبعی دیگری برای تحویل کتاب درسی وجود ندارد.

مرتضایی ادامه داد: در برخی استان‌ها مثل خراسان رضوی، فارس، خوزستان، کرمان و… به خاطر شرایط کرونایی دانش‌آموزان نتوانستند برای دریافت کتاب درسی ثبت نام کنند. اغلب دانش آموزانی که برای کتاب درسی ثبت نام نکردند، یا دانش‌آموزان پایه اول هستند که هنوز سنجش آنها به نتیجه نرسیده، یا دانش آموزان پایه هفتم که نتیجه آزمون سمپاد آنها نیامده و یا دانش آموزان پایه دهم که باید امسال انتخاب رشته کنند.

وی گفت: دانش آموزان توجه داشته باشند که تا ۱۰ شهریور ثبت نام را انجام دهند. در این میان ممکن است دانش آموزان به خاطر تغییر محل زندگی، تغیر محل تحصیل یا تغییر رشته نیاز داشته باشند که اصلاح سفارش انجام دهند که باید نسبت به درج آن در سامانه دقت داشته باشند. برای سال تحصیلی جاری تعداد ۱۴۰ میلیون نسخه کتاب در همه دوره‌ها با ۹۹۲ عنوان درسی چاپ شده است.