صادرات ۷۰۰ میلیون دلاری محصولات شرکت های دانش بنیان در سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری عصر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ایلام در محل استانداری ایلام اظهار کرد: خوشبختانه روند توسعه شرکت‌های دانش بنیان هر سال در کشور رشد می‌کند.

وی با اشاره به فعال بودن پنج هزار و ۳۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور، گفت: این شرکت‌های زمینه اشتغال ۳۰۰ هزار نفر را به طور مستقیم فراهم کرده‌اند.

ستاری بیان کرد: این شرکت‌ها سال گذشته ۷۰۰ میلیون دلار صادرات داشته‌اند و بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان فروش محصولات آنها بوده است.

وی با اشاره به اینکه برنامه ما این است این میزان در سال جاری به یک میلیارد دلار برسد، گفت: تلاش کرده‌ایم تا در حوزه اقتصاد دانش بنیان از رانت دولتی فاصله بگیریم و این اقتصاد متکی به خود و مستقل باشد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه ۴۱ شرکت دانش بنیان با سرمایه ۲۸۰ هزار میلیارد تومان در بورس قرار دارند، گفت: در حال حاضر اتفاقات خوبی در اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور به وقوع پیوسته که می‌توان به فعالیت و راه اندازی چندین هزار استارت اپ و شتاب دهنده‌ها اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه برای اولین بار شرکت‌های دانش بنیان وارد عرصه ساخت واکسن شده‌اند، افزود: با شش شرکت در زمینه ساخت واکسن کرونا قرارداد منعقد شده است که دو شرکت آن پیشرفت‌های خوبی دارند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بیان کرد: با توجه به پتانسیل‌های خوبی که استان دارد باید به سرمایه‌گذاری بیشتر و ایجاد پارک‌های علم و فناوری در دیگر شهرستان‌های استان نیز توجه کنیم.

وی گفت: ایلام ظرفیت‌های خوبی دارد اما آنچه این استان را توسعه خواهد داد نیروی انسانی است.