به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، قبول‌شدگان مرحله‌ اول (بخش‌تئوری) «آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی» می‌توانند فردا ۲۹ بهمن‌ماه جاری در مرحله‌ی دوم (بخش عملی) شرکت خواهند کرد، این آزمون در ساعت ۸:۳۰ صبح در دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی لرستان به‌صورت هم‌زمان برگزار می‌شود.

دانشجویان شرکت کننده (قبول‌شدگان مرحله‌ اول، بخش‌تئوری) در این آزمون موظف‌اند حداقل نیم ساعت قبل از شروع آزمون در محل حضور داشته باشند. همچنین دانشجویان الزام به گرفتن کارت ورود به جلسه آزمون ندارند و فقط با ارائه کارت ملی و کارت دانشجویی مجوز ورود به جلسه را دریافت می‌کنند.

بر اساس آیین‌نامه آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی که با هدف تضمین کیفیت آموزشی این رشته تدوین شده، این آزمون پیش از آغاز دوره کارورزی برگزار می‌شود و قبولی در آن شرط شروع کارورزی و تکمیل فرآیند فارغ‌التحصیلی است.

ارزشیابی آموزشی در رشته‌های مهارتی همچون دندانپزشکی از اهمیت دوچندان برخوردار است و این آزمون با سنجش مهارت‌های عملی، توانایی دانشجو در ارائه خدمات درمانی و رعایت استانداردهای حرفه‌ای را ارزیابی می‌کند. مطابق ضوابط اعلام‌شده، شرکت در آزمون صلاحیت بالینی حداکثر تا سه نوبت مجاز است و در صورت عدم کسب نمره قبولی، دانشجو از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی دندانپزشکی محروم خواهد شد. همچنین واجد شرایط بودن دانشجو برای حضور در آزمون از سوی دانشکده اعلام می‌شود و غیبت غیرموجه دانشجوی واجد شرایط، به‌منزله یک نوبت شرکت در آزمون محسوب می‌شود.

آزمون صلاحیت بالینی که پیش‌تر با عنوان آزمون جامع شناخته می‌شد، یکی از ارکان اصلی تضمین کیفیت در آموزش دندان‌پزشکی به‌شمار می‌رود و با هدف اطمینان از آمادگی حرفه‌ای برای ورود به کارورزی است؛ فرآیندی که نقش مهمی در ارتقای استانداردهای خدمات سلامت دهان و دندان در کشور ایفا می‌کند.

لازم به ذکر است، دوره‌ی بعدی این آزمون (بخش تئوری) در تاریخ سوم اسفندماه جاری در ۱۵ دانشگاه برگزار خواهد شد که اطلاعات آتی متعاقبا اعلام می‌شود.