تأمین کامل کالاهای اساسی ماه مبارک رمضان وعید نوروز در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری، در جلسه تنظیم بازار شهرستان با اشاره به تمهیدات انجام‌شده برای تأمین کالاهای اساسی مردم اظهار کرد: تمامی اقلام ضروری از جمله روغن، مرغ، برنج، گوشت، شکر و خرما به میزان نیاز تأمین و ذخیره شده و در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز مشکلی در تأمین این کالاها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه تأمین و توزیع میوه شب عید شامل پرتقال و سیب نیز در دستور کار قرار دارد، افزود: بر نحوه توزیع و مدیریت آن به‌ویژه در مناطق محروم نظارت دقیق صورت می‌گیرد تا دسترسی آسان و توزیع عادلانه کالاهای شب عید فراهم شود.

فرماندار اردبیل همچنین با اشاره به هدف دولت برای آرام‌بخشی به بازار و تثبیت قیمت‌ها تصریح کرد: دو نمایشگاه عرضه کالاهای اساسی مردم شهرستان از ابتدای اسفند در محل نمایشگاه بین‌المللی اردبیل برگزار می‌شود که کالاها در آن با قیمت پایین‌تر از بازار عرضه خواهند شد.

قلندری ادامه داد: نظارت‌های میدانی و برخورد با گران‌فروشان تشدید خواهد شد تا از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری شود. همچنین با تداوم جوجه‌ریزی و تأمین نهاده‌های دامی، تولید و عرضه مرغ و گوشت بدون وقفه ادامه دارد.

وی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان با هماهنگی کامل در جهت ثبات بازار، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تأمین نیازهای اساسی مردم تلاش می‌کنند دستگاه های اجرایی موظفنددر این راستا اهتمام ویژه ای داشته باشند تا مردم دغدغه ای در دسترسی راحت به کالاها نداشته باشند.