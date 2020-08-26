طراحی فونت به نام «حاج قاسم سلیمانی»/سطح توقع مخاطب بالا رفته است

سینا رعیت دوست هنرمند و طراح گرافیک درباره لزوم استفاده از خلاقیت و نوآوری در طراحی آثار گرافیکی مذهبی و دینی برای مخاطب امروزی به خبرنگار مهر گفت: طراحی آثار گرافیکی مذهبی از جمله پوستر، نشانه و دیوارنگاره نوعی ادای دین به ارزش‌های مذهبی و دینی ما به شمار می‌رود و مردم نیز از آنها استقبال می‌کنند. با بروز تکنولوژی و استفاده هنرمندانِ طراح از نرم‌افزارهای طراحی، توان طراحی بالا رفته و گرافیست‌ها نیز به تبع این روند، نسبت به قبل پیشرفت داشته‌اند. مردم هم از مخاطب سطحی این آثار، فراتر رفته‌اند و می‌توان گفت که سواد بصری آنها نیز پیشرفت کرده است.

وی تاکید کرد: به همین دلیل در کارهایم سعی می‌کنم همه جوانب را بسنجم و حساسیت‌هایی در کار به خرج دهم تا در طول اکران، مخاطبان اثری خلاق و نو مشاهده کنند.

رعیت دوست که از سال ١٣٩٣ تا ١٣٩٨ از طراحان خانه طراحان انقلاب اسلامی بوده است، درباره طرح دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) که با الهام از یکی از جملات ماندگار سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی طراحی شده است، گفت: این کار از طریق خانه طراحان انقلاب اسلامی سفارش داده شد. در این اثر از خط نستعلیق استفاده کردم؛ البته ممکن است استادان خوشنویسی آن را خط نستعلیق ندانند اما این خط، نستعلیق معمولی نیست و بازطراحی شده از نستعلیق است که آن را با فرم جدیدی که حالت جلی و تیتری داشته باشد، طراحی کردم.

وی در توضیح طراحی این خط تصریح کرد: پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی، به فکر طراحی این فونت افتادم و در کارهایی که با موضوع حاج قاسم سفارش داده می‌شد، سعی کردم این جنس تایپ را استفاده کنم و در همه آثارم، به ویژه دیوارنگاره‌های با موضوع شهادت حاج قاسم نیز از آن بهره بردم. «ما ملت امام حسینیم» از سخنان حاج قاسم است که در دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) به مناسبت ماه محرم استفاده شد.

این طراح جوان بیان کرد: استودیو هفتاد به زودی این جنس تایپ را به نام «سردار شهید حاج قاسم سلیمانی» در قالب یک فونت کاربردی عرضه خواهد کرد.

وی که نشانه فیلم سینمایی «به وقت شام» را نیز طراحی کرده است، در بخش دیگری از گفتگو درباره معیارهای پذیرش یک کار طراحی برای آثار سینمایی و نمایشی گفت: برای پذیرفتن سفارش، شخص تهیه‌کننده و کارگردان برایم مهم است و از قبل نیز باید با موضوع فیلمنامه آشنایی داشته باشم و خلاصه‌ای از فیلمنامه یا تیزر فیلم را باید بخوانم و ببینم تا با حال و هوای کار آشنا شوم و روی پوستر و نشانه کار کنم.

رعیت دوست درباره موانع موجود و سختی کار طراحان گرافیک بیان کرد: از جمله سختی‌های کار طراحان گرافیک، نبود اعتماد کامل از جانب کارفرما، جلوگیری از ایده‌پردازی، فیلترها و خط قرمزهایی برای انجام کار است. از مشکلات بزرگ ما، وجود سفارش‌دهنده‌هایی است که کمی با نرم افزار آشنایی دارند اما سواد بصری لازم را ندارند. کارفرمایانی که برای تولید کار خود هزینه می‌کنند، عموماً برای طراحی نشانه یا اقلام گرافیکی هزینه‌ای اندک در نظر می‌گیرند و نمی‌خواهند هزینه بیشتری برای یک کار هنری که زمان و تکنیک و انرژی صرف آن شده است، بپردازند.

وی در مورد تأثیر فضای مجازی و اینترنت در کار طراحان گرافیک نیز گفت: عموماً در کارهای فرهنگی، قشر خاکستری را به عنوان مخاطب در نظر می‌گرفتم و سعی می‌کردم سطحی از کار را ارائه دهم که قابل درک برای همگان باشد اما اکنون به واسطه فضای مجازی، سواد بصری و به تبع آن، ذائقه و سطح توقع مخاطب بالا رفته است و ایده‌های جدید طراحی را به خوبی درک می‌کنند و دیگر طرح‌های سطحی را نمی‌پسندند.

وی در پایان تاکید کرد: فضای مجازی از این نظر به مراتب کار ما را سخت‌تر می‌کند. خلاقیت در ایده و اجرا برای ما امری حساس و مهم‌تر از قبل می‌شود. برای مثال منِ طراح تا عمر دارم برای «غدیر» و «محرم» کار می‌کنم و مسلماً تولید ١٠ کار متفاوت از یک موضوع بسیار سخت خواهد بود که اگر طراح در کارش خلاقیت به خرج ندهد، مطمئناً به مشکل بر خواهد خورد.