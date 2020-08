دانشگاه تهران بامحوریت موضوعات گمرکی دانشجو می پذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، علی بعیدی مفردنیا، معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک در خصوص روش مورد نظر اظهار داشت: نسل اول دانشگاه‌ها را آموزش‌محور هستند، نسل دوم نیز دانشگاه‌های پژوهش‌محور می‌نامند ونسل سوم رادرکنارماموریت‌های آموزش و پژوهش؛ کارآفرینی می‌دانند که در نسل سوم؛ دانشگاه‌ها علاوه بر کارکردهای آموزشی و پژوهشی، کارکرد حل مسائل را درپیش می گیرندکه دراین روش بحث اشتغال‌آفرینی دانش‌بنیان و حوزه کسب‌وکارهای نوپا مهمترین موضوعات مورد توجه است.

وی درادامه افزود: این دانشگاه‌ها با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فناوری و با رویکرد دانش بنیان به دنبال حل مشکلات عرصه صنعت، جامعه و بازار هستند از اینرو دانشگاه تهران درپردیس ارس، دانشکده برق و کامپیوتر و دانشکده هنر با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد می‌کند.



رئیس شورای علمی پژوهشکده گمرک، در خصوص رشته‌هایی که متقاضیان می‌توانند در اولین فراخوان ثبت نام کنند، گفت: رشته‌های مهندسی فناوری اطلاعات، کارآفرینی - فناوری اطلاعات، مهندسی مکاترونیک، مدیریت تکنولوژی- نوآوری و تکنولوژِی، تصویرسازی، حقوق خصوصی، حقوق تجارت بین الملل و مدیریت دولتی با گرایش خط مشی گذاری ۸ رشته‌ای است که از ترم جاری جذب دانشجو خواهد شد.

بعیدی مفرد نیا در خصوص زمان و نحوه ثبت نام، توضیح داد: ثبت نام از تاریخ ۲۵ مرداد با اعلام دانشگاه تهران آغاز شده و تا ۱۴ شهریور ماه در سایت https://srs.iais.co ادامه دارد و از ۱۸ تا ۲۲ شهریور نیز مصاحبه حضوری داوطلبان پذیرفته شده صورت می‌گیرد و نهایتاً نتایج نهایی نیز تا ۳۱ شهریور اعلام خواهد شد و در هر رشته نیز ۱۰ دانشجو پذیرفته خواهد شد که از ۵ مهر کلاس‌هایشان آغاز خواهد شد.

وی تاکید کرد: متقاضیان می‌بایست در هنگام ثبت نام، نسبت به ارسال پروپزال، رزومه و فرم توصیه نامه اقدام کنند تا بررسی‌های لازم توسط کمیته تخصصی بر اساس توانایی علمی و سوابق پژوهشی متقاضیان انجام شود.

معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران در خصوص موضوعات مورد توجه و دارای اولویت در ارائه پروپوزال‌های داوطلبین گفت: بررسی پروپزال یکی از موضوعات مورد توجه خواهد بود به گونه‌ای که پروپزال ها می‌بایست برای حل مشکلات حوزه تجارت باشد که دراین خصوص با هماهنگی دانشگاه تهران و معاونت برنامه ریزی و بین الملل گمرک، برخی حوزه‌های پیشنهادی به شرح ذیل است:

۱- Big Data

۲- Machine learning

۳- Risk Management System

۴- Single Window

۵- Decision Support Systems

۶- Money Laundering

۷- Customs and trade facilitation: From concepts to implementation

۸- Efficiency of logistics processes in customs procedures

۹- Customs Obstaclesand Decision To Import

۱۰- paperless processing

۱۱- Customs Information Systems

۱۲- Customs Automation

۱۳- X-Ray Image processing

۱۴- Implementation of the E-Customs Project

۱۵- Data Integration in Reporting Systems usingEnterprise Service Bus

۱۶- Macro-service Service Oriented Architecture

۱۷- Swarm Drone

وی تصریح کرد: علاوه بر داوطلبین رشته‌های اعلام شده، کارمندان گمرک نیز که علاقمندبه حل مشکلات تجارت هستندمی توانند بعنوان متقاضی ثبت نام کنند که جزئیات مرتبط با شهریه دوره در سایت دانشگاه تهران به آدرس http://ems۱.ut.ac.ir اعلام شده است.

رئیس شورای علمی پژوهشکده و شورای علمی و پژوهشی گمرک در خصوص حمایت از دانشجویان پذیرفته شده گفت: به داوطلبانی که پروپزال آنها توسط شورای علمی مصوب شود حمایت‌هایی صورت می‌گیرد از جمله، کمک هزینه تحصیلی متناسب با پروپزال ، امکان اجرای طرح تحقیقاتی در محیط واقعی، حمایت برای شرکت در کنفرانس‌های بین المللی، صدور گواهی تخصصی از مراجع مربوطه، حمایت برای چاپ مقالات علمی و در نظر گرفتن جایزه برای بهترین پژوهش و امکان استفاده از خوابگاه‌های تحت پوشش دانشگاه، بر همیناساس پذیرفته شدگان می‌توانند برای ثبت درخواست کمک هزینه پژوهشی و تحصیلی به سایت پژوهش‌های کاربردی دانشگاه تهران به آدرس https://srs.iais.co مراجعه کنند.