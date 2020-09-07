به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اویل پرایس، طی برنامه‌ریزی جدید دولت مکزیک که به زودی به اطلاع عموم خواهد رسید از این به بعد با هیچ شرکت نفتی خصوصی یا خارجی‌ای قرارداد اکتشاف و تولید نفت بسته نخواهد شد.

رئیس اتحادیه صنعت نفت مکزیک، AMEXHI، در مصاحبه با رویترز گفت: ما انتظار نداریم که در این برنامه زیرساختی چیز جدیدی در بخش اکتشاف و تولید (برای شرکت‌های خارجی) وجود داشته باشد.

این برنامه زیرساختی به عنوان مشوقی برای رشد اقتصادی مکزیک ارائه شده است، اما طبق گفته‌های رئیس AMEXHI، مرلین کوچران، در این برنامه تمرکزی بر روی صنعت انرژی و پروژه‌های جدید آن وجود ندارد. کوچران همچنین گفت: احتمال عقد قراردادهای همکاری مشترک جدید پمکس با شرکت‌های خارجی وجود ندارد.

گزارشات اخیر در این هفته نشان دادند که مکزیک سطح هدف تولید نفت خود در ۲۰۲۱ را کاهش داده است. این اقدام در حالی اتفاق افتاد که در ماه‌های اخیر تحت تأثیر افت شدید تقاضا میزان تولید نفت مکزیک به طور مداوم افت کرده بود.