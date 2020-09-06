به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی الویری در دویست و سی و چهارمین جلسه شورا گفت: با توجه به اینکه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ در هر سال ۱۰ میلیارد تومان به عنوان بودجه برای ایجاد زیرساخت فضاهای گردشگری اطراف تهران اختصاص داده و قرار شد فضاهایی در اطراف تهران برای شهروندان تهرانی ایجاد شود اما در سال‌های ۹۸ و ۹۹ شهرداری تهران در خصوص ایجاد فضاهای گردشگری اطراف تهران، هیچ اقدامی انجام نداده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: امسال قرار بود سیصد میلیون تومان به یک پروژه سنگ نوردی اختصاص داده شود که از این مبلغ چکی به مبلغ ۱۴۵ ملیون تومان ارائه شد که آن نیز چند روز پیش اعلام شد که در حال برگشت خوردن است. آنچنان که پیداست برخی مدیران به جای آنکه در چارچوب قانون عمل کنند، درگیر سلیقه‌های شخصی خود هستند. امیدوارم مسئولین توجه لازم را داشته باشند.