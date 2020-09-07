روایت شاهدان واقعه ۱۷ شهریور در مستند «روایت روز هفدهم»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، مستند «روایت روز هفدهم»، واقعه ۱۷ شهریور سال ۵۷ را از زبان شاهدان آن روز روایت می کند.

در این مستند ابوالفضل کاظمی، محمدعلی بشارتی و شیرازی از جنایات رژیم شاه در ۱۷ شهریور می گویند. واقعه ۱۷ شهریور معروف به جمعه سیاه، واقعه‌ای در جریان ناآرامی‌هایی بود که در نهایت به وقوع انقلاب اسلامی ایران انجامید. در آن روز تظاهرات مخالفان و انقلابیون در محلات جنوبی، خیابان و میدان ژاله سابق در تهران، منجر به سرکوب خونین تظاهرکنندگان توسط نیروهای نظامی ارتش شاهنشاهی شد.

قیام ۱۷ شهریور را می توان به عنوان یکی از نقاط عطف مبارزات ملت مسلمان ایران علیه رژیم پهلوی دانست.

مستند ۲۲ دقیقه ای «روایت روز هفدهم» به تهیه کنندگی سهراب فاضلیان کاری از گروه سیاسی شبکه یک سیما است که امروز دوشنبه ۱۷ شهریور حوالی ساعت ۱۳:۱۵ پخش می شود.