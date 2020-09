آثار منتخب بخش «مدافعان سلامت» جشنواره فیلم مقاومت معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، بنابر اعلام دبیرخانه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، اسامی آثار راه‌یافته مستند کوتاه به بخش «مدافعان سلامت» شانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از سوی هیئت‌انتخاب این بخش اعلام شد.

بر همین اساس، اسامی آثار منتخب به این شرح است:

وقتی مهربانی همه‌گیر می‌شود (علیرضا باغشنی)، مشعل داران جهادگر(سمیه حاجی احمدی)، همت ابوالفضلی (ابوالقاسم ابوترابی زارچی)، بیمارستان امینی لنگرود (محمدرضا حسین زاده)، آن شب (مهدی امینی-جواد یقموری)، در خلوت شب (مهدی امینی-جواد یقموری)، مشق مادر (مهدی امینی-جواد یقموری)، مهر بدون مرز (مهدی امینی-جواد یقموری)، رزم‌آهنگ (شاهرخ کیوان نیا)، عملیات ویژه (حجت الله عدالت پناه)، همه برای هم (محمد رفیعی)، پروانگی (محمدجعفر باقری نیا)، ماسک (لیلا رستمی شکوه)، بلوک ۶۵ (سید وحید حسینی نامی)، نفس گیر (علی کرمی)، بچه های مدرسه (محمد رفیعی)، مراسم وداع با نخستین شهید مدافع سلامت استان لرستان (مصطفی باقری)، نام نیک (فاطمه آقامحمدی)، پاکبان (فاطمه آقامحمدی)، اول شدن (فاطمه آقامحمدی)، کرونا در بهشت (محبوبه آقانوری)، ایستاده در غبار (الناز قادرپور)، روایت صبر ۱ (نسرین گودرزی-مهدی محمدی)، مستند شهادت دکتر طهماسبی آمل (نسرین گودرزی)، پرستار بیمارستان بنی هاشم (فرشید فرجی) آشپزخانه بیمارستان مدرس )فرشید فرجی)، مامایی (فرشید فرجی)، رعایت پنج پروتکل ساده (فریدون جعفریان‌فر)، ۲۳ نفر (علی متکی).

دیگر آثار این بخش عبارتند از:

Social Distance (Erkan Özcan)

Portugal Coronavirus Documentary)) Carlos A. Costa

Italy Lockdown: how the coronavirus has forever changed our lives: (CARLA FALZONE, SACHA BIAZZO, SIMONE GIANCRISTOFAROCARMINE BENINCASA

Learning In The Time of Corona (Jasmine Ng Qian Yi)

Thanks The Heroes (Syed Muhammad Hassan Zaidi)

So close, So far (Komeil Soheili)

A Mask for Everyone (Faroqhi Anna Peretz Haim)

From the window (Anzhelika Grigorieva)

۲۲nd Of April (Cesare Maglioni)

در حوزه مستند بلند، هیات انتخاب اثری را شایسته حضور در بخش رقابتی مدافعان سلامت شانزدهین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت ندانست. این در حالی است که در بخش مدافعان سلامت که به صورت بین‌المللی برگزار خواهد شد، آثارداخلی و خارجی در قالب فیلم کوتاه داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ و موشن‌گرافیک به رقابت می‌پردازند.

شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در دو زمان ۳۱ شهریور تا ۶ مهرماه همزمان با هفته دفاع مقدس در بخش‌های «مدافعان سلامت»، «جشنواره جشنواره‌ها» و انتخاب استانیِ بخش «فیلمسازان بسیجی» و «نشان رسول» و یکم تا هفتم آذرماه همزمان با هفته بسیج در بخش‌های «سینمای ایران و جهان»، «سیدالشهدای مقاومت»، «روایت قلم»، «نقد و پژوهش تحلیل» و انتخاب برگزیدگان ملی «فیلمسازان بسیجی» به دبیری مهدی عظیمی‌میرآبادی به همت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح برگزار می‌شود.