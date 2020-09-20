افزایش بارگذاری تیک تاک و وی چت بعد از ممنوعیت دولت آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، میزان استقبال از نرم افزار وی چت در حدی بوده که بیشترین میزان بارگذاری این نرم افزار در عرض یک روز در جمعه گذشته به ثبت رسیده است. این میزان بارگذاری در دو سال گذشته بی سابقه بوده است.

یافته‌های مؤسسه تحلیلی سنسور تاور نشان می‌دهد که تنها در روز جمعه تعداد موارد بارگذاری اپلیکیشن وی چت در آمریکا از ده هزار مورد فراتر رفته است. این رقم نسبت به روز پنج شنبه ۱۵۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین این رقم نسبت به جمعه هفته گذشته ۲۳۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. مقدار بارگذاری یادشده از ۷ اکتبر سال ۲۰۱۹ تا به حال بی سابقه بوده است.

پلتفرم اشتراک گذاری ویدئوی تیک تاک نیز از افزایش مشابهی در موارد بارگذاری در آمریکا خبر داده است. تعداد بارگذاری‌های این نرم افزار در آمریکا در روز جمعه به ۲۴۷ هزار مورد رسیده است که نسبت به روز پنج شنبه ۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بایت دنس شرکت مالک تیک تاک در هفته‌های اخیر گفتگوهایی با چند شرکت در ایالات متحده برای تأسیس یک شرکت آمریکایی جدید برای مدیریت تیک تاک به نام تیک تاک گلوبال داشته تا بهانه‌های امنیتی دولت ترامپ برطرف شود. در عین حال به احتمال زیاد فعالیت‌های تیک تاک به تنها آمریکا محدود خواهد شد و دفاتر این شرکت در دیگر نقاط جهان تعطیل می‌شود.