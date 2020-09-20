کلید اولیه و دفترچه سئوالات آزمون های دانشنامه پزشکی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، دفترچه سئوالات شصت و هفتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی و سی و چهارمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

همچنین کلید اولیه آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی اعلام شد. داوطلبان می توانند از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی Sanjeshp.ir کلید اولیه آزمون خود را مشاهده کنند.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در سی و نهمین دوره آزمون گواهینامه و شصت و هفتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی سوالات ۱۵۱ و ۱۵۲ سوالات اخلاق هستند و کلید صحیح آن ها به ترتیب ب و د است.

همچنین در سی و چهارمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی سوالات ۱۰۱ و ۱۰۲ سوالات اخلاق هستند که کلید صحیح آن ها به ترتیب ج و د است.

آزمون های گواهینامه و دانشنامه تخصصی پزشکی به صورت همزمان ساعت ۹ صبح روز جمعه ۲۸ شهریور ۹۹ در ۱۹ حوزه‌ امتحانی (به صورت کاغذی) با تعداد کل ۴ هزار و ۲۹۵ نفر داوطلب گواهینامه و دانشنامه تخصصی پزشکی در ۲۷ رشته امتحانی برگزار شد. تعداد کل غایبان در آزمون همزمان گواهینامه و دانشنامه تخصصی ۲۳۴ نفر بود.

تعداد ۲۱۸ نفر نیز فقط در آزمون گواهینامه پزشکی شرکت کردند که تعداد غایبین این آزمون ۱۴۹ نفر بود (افراد غایب مشمول معافیت‌های طرح اضطراری بوده‌اند).

آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی ساعت ۹ صبح روز شنبه ۲۹ شهریور ۹۹ در ۸ حوزه امتحانی (بصورت الکترونیک) با تعداد کل ۳۸۶ نفر در ۲۴ رشته امتحانی برگزار شد. تعداد کل غایبان در آزمون دانشنامه فوق تخصصی ۷ نفر بوده است.

در مجموع آزمون های گواهینامه و دانشنامه تخصصی پزشکی و دانشنامه فوق تخصصی پزشکی طبق فرم خوداظهاری تکمیل شده توسط داوطلبان، تعداد ۴۸ داوطلب مبتلا به ویروس کرونا بوده اند که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در محیطی جداگانه و ایمن آزمون خود را برگزار کردند.