عربستان و وهابیت نقش بارزی در عادی سازی روابط ایفا کرده اند

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: سمیه خمارباقی: مقامات بحرین، امارات متحده عربی، رژیم صهیونیستی و آمریکا هفته گذشته طی مراسمی در کاخ سفید توافقنامه سازش موسوم به «توافقنامه صلح آبراهام» را امضا کردند. هدف از امضای این توافقنامه، عادی سازی روابط دوجانبه میان ابوظبی- تل آویو است. در این مراسم، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به همراه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و وزرای خارجه امارات متحده عربی و بحرین شرکت داشتند.
امضای توافق سازش با رژیم صهیونیستی واکنشهای متعددی را در سطح منطقه به دنبال داشت. در همین رابطه گفتگویی را با طراد حماده وزیر کار اسبق لبنان ترتیب دادیم که از نظر میگذرد:
*دلایل روی آوردن برخی کشورهای عربی به سازش با رژیم صهیونیستی چیست؟
از زمان امضای توافقنامه کمپ دیوید میان مصر و رژیم صهیونیستی در زمان انور سادات رئیس جمهور وقت مصر، برخی رژیمهای مستبد و وابسته به آمریکا و کشورهای اروپایی روند سازش با دشمن صهیونیستی را در پیش گرفتند. رژیمهای عربی دارای نفت و گاز از آن زمان تاکنون دارای روابط پنهانی با تل آویو بودند و گاهی آن را به صورت علنی انجام میدادند. در این میان عربستان سعودی و وهابیت نقش بارزی در این رابطه ایفا کردهاند. از سوی دیگر برخی کشورهای عربی با دشمن دانستن ایران و مقابله با آنچه که از آن به عنوان ایران هراسی یاد میشود به دشمن صهیونیستی نزدیک شدهاند. سازش با رژیم صهیونیستی خیانت به قضیه فلسطین است و باعث غارت ثروتها و منابع جهان عرب و تشدید استبداد و قلع و قمع و سرکوب میشود. این موضوع همچنین به رشد گروههای تکفیری و هجوم آنها به کشورهای اسلامی و عربی منجر میشود.
*به نظر شما تقویت وحدت ملی میان فلسطینیان برای مقابله با پروژههای رژیم صهیونیستی تا چه حد حائز اهمیت است؟
نخستین منبع قدرت ملت فلسطین این است که موضوع فلسطین یک قضیه عادلانه است. وحدت میان فلسطینیان و دفاع گروههای فلسطینی از آرمانهای فلسطین و مقاومت در راه آزادسازی اراضی اشغالی دومین منشأ قدرت فلسطینیها به شمار میرود. مادامی که فلسطینیها با یکدیگر متحد هستند کسی نمیتواند فلسطین را بفروشد و حقوق ملت آن را تضییع کند. وحدت، شرط موفقیت قضیه فلسطین است.
*آیا عادی سازی روابط، معامله قرن و طرح الحاق کرانه باختری با موفقیت از سوی رژیم صهیونیستی به انجام خواهد رسید؟
بدون شک مقاومت علیرغم تمامی توطئهها پیروز خواهد شد زیرا برحق است. مقاومت قادر به نابودی توطئهها و پروژههای دشمنان و هم پیمانانشان است. امت عربی و اسلامی برای مقابله با عادی سازی روابط، معامله قرن و طرح الحاق کرانه باختری و دیگر برنامههای مربوط به نابودی قضیه فلسطین از توانمندیهای عدیده ای برخوردار هستند.
*نقش ملتها را در مقابله با توطئههای صهیونیستی به ویژه عادی سازی روابط چگونه میبینید؟
همانطور که گفتم مقاومت نقش اساسی در این زمینه ایفا میکند و ملتهای آزاده مادامی که اراده کنند میتوانند به هر آنچه میخواهند دست یابند و آن را محقق کنند. رژیمهای عربی مزدورانی بیش نیستند. رژیم بحرین به یاری خدا رو به سقوط است زیرا ملت عزیز بحرین حمایت تمامی مسلمانان جهان را دریافت خواهد کرد تا حقیقت رژیم مستبد متجاوز مزدور و وابسته در بحرین و همچنین دیگر رژیمهای مشابه عربی را نمایان کند. این رژیمها در نهایت بهای اقدامات خود را خواهند پرداخت.
