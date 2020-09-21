به گزارش خبرنگار مهر، رمان «دهقانان» نوشته اونوره دو بالزاک با ترجمه هژبر سنجرخانی به‌تازگی توسط انتشارات نگاه به چاپ دوم رسیده است. این‌کتاب بیست‌وسومین عنوان از مجموعه «ادبیات کلاسیک جهان» است که این‌ناشر چاپ می‌کند.

بالزاک را به‌عنوان بنیان‌گذار مکتب رئالیسم اجتماعی ادبی می‌دانند. او بر مجموعه آثار خود که مشتمل بر حدود ۹۰ رمان و داستان کوتاه است، نام «کمدی انسانی» را گذاشت و هدفش این بود تمام مسائل اجتماعی و جنبه‌های رفتاری جامعه فرانسه قرن نوزدهم را در این‌مجموعه تصویر کند. او در پی آن بود که عناوین مجموعه مذکور را به ۱۴۳ جلد برساند اما پرونده کمدی انسانی با مرگ بالزاک، با ۸۰ اثر بسته شد. این‌نویسنده، یکی از پرکارترین مولفان دنیاست.

رمان «دهقانان» هم مانند دیگر آثار بالزاک، جامعه فرانسه قرن نوزدهم را تصویر می‌کند که این‌بار بالزاک سراغ جامعه دهقانی رفته و تقابل آن را با طبقه بورژوا تصویر کرده است.

چاپ دوم ترجمه فارسی این‌کتاب با ۵۳۵ صفحه و قیمت ۸۸ هزار تومان عرضه شده است.

«فصل تاریخ هنر» نوشته آرنولد هاوزر با ترجمه محمدتقی فرامرزی با چاپ هفتم، «فیه ما فیه» با تصحیح بدیع‌الزمان فروزانفر با چاپ هشتم و «شادکامان دره قره‌سو» نوشته علی‌محمد افغانی با چاپ دوازدهم از دیگر عناوین تجدیدچاپی نشر نگاه هستند که به‌تازگی با این‌نوبت‌های چاپ وارد کتابفروشی‌ها شده‌اند.