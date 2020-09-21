حقوق اعضای هیات علمی وزارت علوم با بهداشت متناسب سازی شد

محمدتقی نظرپور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت متناسب سازی حقوق اعضای هیات علمی وزارت علوم با حقوق اعضای هیات علمی وزارت بهداشت گفت: انتهای سال گذشته یعنی سال نود و هشت کارهایی در این زمینه صورت گرفت که منجر به این‌ شد که حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم با حقوق اعضای هیات علمی همکاران ما در وزارت بهداشت و درمان متناسب سازی شود.

معاون اداری مالی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در ابتدای سال جاری نیز با توجه به این متناسب سازی احکام زده شد و مبالغ مابه‌التفاوت پرداخت شد.

وی در پاسخ به این سئوال که در حال حاضر حقوق اعضای هیات علمی وزارت علوم با حقوق اعضای هیات علمی بهداشت و درمان متناسب سازی و برابر است گفت: این متناسب سازی با حقوق اعضای هیات علمی تمام وقت بهداشت و درمان صورت گرفته است.

نظر پور افزود: چون علوم پزشکی‌ها دو تمام‌وقتی دارند، یک تمام‌وقت جغرافیایی، یک تمام‌وقت معمولی مثل وزارت علوم، تمام‌وقتی معمولی وزارت علوم یعنی چهل ساعت در هفته باید در دانشگاه حضور داشته باشند، ولی تمام وقتی جغرافیایی علوم پزشکی پنجاه و چهار ساعت است، یعنی چهارده ساعت علاوه بر چهل ساعت باید در محل آموزش حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: حدود 60 درصد برخی از ضرایب این همکاران بیشتر از ضرایبی است که تمام‌وقت معمولی دارد و پرداخت می شود.