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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۸:۵۴

لیگ قهرمانان آسیا - قطر

کارتها به سود آبی‌ها/ شانس بیشتر استقلال نسبت به الشرطه برای صعود

کارتها به سود آبی‌ها/ شانس بیشتر استقلال نسبت به الشرطه برای صعود

استقلال حتی در صورت پیروزی یک بر صفر مقابل الاهلی عربستان، باز هم شانس بیشتری برای صعود به مرحله بعدی نسبت به الشرطه دارد؛ البته مشروط بر اینکه آبی ها در این مسابقه کارت زرد یا قرمز نگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دور پنجم لیگ قهرمانان آسیا در گروه اول مسابقات، آبی پوشان به دلیل توقف یک - یک مقابل حریف عراقی با ۲ امتیاز در پایین جدول قرار گرفتند تا صعود آنها به مرحله بعدی مسابقات در گروی پیروزی در آخرین بازی مقابل الاهلی عربستان باشد. دیداری که طبق برنامه روز چهارشنبه ۲ مهر و از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران برگزار می شود.

توقف و شکست آبی پوشان مقابل الاهلی با هر نتیجه ای منجر به صعود الشرطه عراق به مرحله بعدی می شود و پیروزی استقلال با هر نتیجه‌ای شاگردان نامجو مطلق را راهی مرحله بعدی می کند.

در صورتی که استقلال با نتیجه یک بر صفر در بازی پایانی به پیروزی برسد، در جدول همه آمارهای آنها با الشرطه برابری می کند و کار به شمردن کارتهای زرد و قرمز می کشد که در این صورت هم استقلال به دلیل دریافت کارتهای رنگی کمتر (تا پیش از بازی پایانی) شانس بیشتری نسبت به حریف خواهد داشت.

آبی پوشان در سه بازی قبلی خود ۵ کارت زرد دریافت داشته اند و تیم الشرطه با ۶ کارت زرد و یک کارت قرمز امتیاز منفی بیشتری نسبت به آبی پوشان دارد. شاگردان نامجو مطلق اگر در بازی پایانی شرایط انضباطی خود را حفظ کنند، در صورت پیروزی یک بر صفر هم می‌توانند به عنوان تیم دوم گروه به مرحله بعدی مسابقات راه یابند.

اگر هم بازی با نتایج ۲-۱ یا ۳-۲ و ... به سود استقلال تمام شود، بدون احتساب کارتهای زرد و قرمز، این نماینده ایران است که راهی مرحله بعد می شود.

کد مطلب 5028851

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    نظرات

    • IR ۰۹:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
      2 0
      پاسخ
      به چه روزی افتاده کیسه ....تو یه گروه 3 تیمی باید امیدوار باشه به کارت زرد کمتر تا صعود کنه .... خخخخخ قدرت آسیا

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