۵۰۰ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در دزفول اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمدرضا لیلی زاده پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته دفاع مقدس در محل دفتر فرمانده سپاه دزفول برگزار شد، اظهار کرد: دفاع مقدس یکی از درخشان‌ترین صحنه‌های نقش‌آفرینی ملت ایران است که هنوز ناگفته‌های زیادی برای گفتن دارد.

وی افزود: لازم است با برنامه‌ریزی‌های مناسب همواره فداکاری‌های رزمندگان و فرماندهان هشت سال دفاع مقدس به نسل جوان و نسل‌های آینده نشان داده شوند.

فرمانده سپاه ناحیه دزفول تقویت اعتماد به نفس، خودکفایی و ایجاد حس خودباوری در بین جوانان را از مهم‌ترین دستاوردهای دوران دفاع مقدس برشمرد و عنوان کرد: دوران جنگ تحمیلی به ما ثابت کرد که می‌توان با تکیه بر توان داخلی و با تلاش مضاعف، نیازهای عمده و مهم کشور را در داخل کشور تأمین کرد.

سرهنگ لیلی زاده در ادامه گفت: امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا همه برنامه‌های هفته دفاع مقدس با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی برنامه‌ریزی شده‌اند.

وی از اجرای ۵۰۰ برنامه به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در شهرستان دزفول خبر داد و افزود: اولین نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های دفاع مقدس توسط ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس شهرستان با حضور مسئولان و دست‌اندرکاران در تاریخ چهارم شهریورماه امسال برگزار شد.

فرمانده سپاه ناحیه دزفول تصریح کرد: برگزاری کنگره شعر استانی گل‌واژه‌های حماسه با همکاری بسیج هنرمندان، برگزاری مسابقه نقاشی به صورت مجازی توسط پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج شهرستان،

دیدار با خانواده شهدا، ایثارگران و پیشکسوتان دفاع مقدس، برپایی رژه موتوری توسط حوزه‌های مقاومت بسیج روستایی و شهری، برگزاری مجالس شبی با شهدا و عزاداری ایام ماه صفر، غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا با حضور پاسداران و مدیران شهرستان از جمله برنامه‌های سپاه ناحیه دزفول به مناسبت هفته دفاع مقدس است.

سرهنگ لیلی زاده در ادامه، برپایی ایستگاه‌های صلواتی توزیع ماسک و مواد ضدعفونی، نواختن زنگ دفاع مقدس توسط بسیج دانش آموزی، برگزاری یادواره شهدای ترور، برپایی نمایشگاه عکس و پوستر، فضاسازی سه بعدی از نمادهای مقاومت در سطح شهرستان، خاطره گویی رزمندگان دوران دفاع مقدس در برنامه‌های زنده رادیو دزفول، فضاسازی ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس، ترند کردن جهانی شعار محوری #ما_قوی_هستیم در توئیتر و انجام ویزیت رایگان در مناطق هدف حوزه ابوالفضل توسط بسیج جامعه پزشکی را از دیگر برنامه‌های سپاه ناحیه دزفول به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس عنوان کرد.

وی همچنین بیان کرد: برگزاری همایش تجلیل از فرماندهان دفاع مقدس، تهیه ارزاق و مایحتاج خانواده‌های نیازمند (کمک مؤمنانه) افتتاح پروژه‌های مختلف در دو بخش محروم سردشت و شهیون، توزیع کیف و نوشت‌افزار در بین دانش آموزان نیازمند از دیگر برنامه‌های سپاه ناحیه دزفول به مناسبت هفته دفاع مقدس در شهرستان دزفول هستند که در ایام هفته جاری توسط پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج شهرستان برگزار خواهند شد.

سرهنگ لیلی زاده از کسب رتبه اول سپاه ناحیه دزفول در بین سپاه‌های خوزستان در جشنواره مالک اشتر خبر داد و افزود: هشت معاونت از سپاه ناحیه دزفول همچون معاونت‌های مهندسی، علمی، پژوهشی، طرح و برنامه، مالی، بازرسی ناحیه، بسیج محلات و قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه دزفول موفق به کسب رتبه برتر در جشنواره مالک اشتر شدند.

وی در پایان ضمن تقدیر از همکاری رسانه‌ها در پوشش اخبار سپاه ناحیه دزفول خواستار تداوم و تقویت این همکاری شد.