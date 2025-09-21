اجرای ۶۰۰ برنامه به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار بهروز حکمت پور پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات سپاه ناحیه دزفول برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: بالغ بر ۶۰۰ برنامه متنوع فرهنگی، هنری، سیاسی، ورزشی، اجتماعی و تبیینی برای اجرا به مناسبت هفته دفاع مقدس در شهرستان دزفول برنامه ریزی و تدارک دیده شده است.

وی دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران، برگزاری یادواره‌های محله محور، برگزاری همایش شب شعر، همایش تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس در دزفول و صفی آباد، دیدار با خانواده شهدا و صفی آباد، راه اندازی غرفه‌های هنری در بوستان‌های مناطق مختلف شهرستان، برگزاری مسابقات ورزشی، اهدای یک هزار بسته نوشت افزار در بین دانش آموزان نیازمند، غبارروی مزار شهدا، نواختن زنگ مقاومت در مدارس و برپایی میز خدمت در مساجد را از جمله برنامه‌های تدارک دیده شده به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دزفول عنوان کرد.

فرمانده سپاه ناحیه دزفول با اشاره به برپایی ایستگاه‌های پایش سلامت، اعزام گروه‌های جهادی به مناطق محروم و همچنین برگزاری راهپیمایی و پیاده روی خانوادگی در بلوار پیام آوران به مناسبت هفته دفاع مقدس، تصریح کرد: اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی مختلف، برگزاری نشست‌های بصیرتی و سیاسی و حضور پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس برای خاطره گویی در مدارس و مساجد از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده به مناسبت هفته دفاع مقدس در دزفول است.

سرهنگ حکمت پور بیان کرد: به مناسبت هفته دفاع مقدس ویژه برنامه مقاومت و پایداری همراه با اجرای رزمایش آبی- خاکی به همراه برپایی غرفه‌های متنوع فرهنگی از ساعت ۲۰ روزهای دوم تا چهارم مهرماه در بوستان ولیعصر (عج) برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کلیه مجوزهای لازم برای برگزاری این ویژه برنامه اخذ شده است، توضیح داد: شبیه سازی عملیات‌های آبی_خاکی دفاع مقدس با انجام تیراندازی با گلوله‌های گازی-مشقی و انفجارهای محدود و کنترل شده در این ویژه برنامه اجرا خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول تاکید کرد: لازم به ذکر است که صدای تیراندازی و انفجارهای کنترل شده‌ای که شهروندان در روزهای آینده خواهند شدید مربوط به رزمایش آبی-خاکی این ویژه برنامه خواهد بود لذا جای هیچ‌گونه تعجب و نگرانی نیست.