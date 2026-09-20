به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر اسماعیلی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: برنامه‌های امسال با محوریت تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت، تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و خانواده‌های شهدا، خدمت‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار و تقویت امیدآفرینی در جامعه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در شرایط کنونی افزود: اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع و روایت صحیح رویدادها از وظایف مهم رسانه‌هاست و خبرنگاران و عکاسان با حضور میدانی در شرایط دشوار، نقش مؤثری در انتقال واقعیت‌ها به افکار عمومی دارند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج ادامه داد: رسانه‌ها علاوه بر انعکاس اخبار، می‌توانند اقدامات و دستاوردهای انجام‌شده را برای مردم تبیین کرده و در تقویت امید و نشاط اجتماعی نقش‌آفرین باشند.

اجرای ۴۰۰ برنامه در سطح شهرستان سنندج

اسماعیلی از پیش‌بینی حدود ۴۰۰ برنامه برای هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این برنامه‌ها در سطح شهرستان، بخش‌ها و روستاهای سنندج و با مشارکت حوزه‌های مقاومت، پایگاه‌های بسیج و دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود.

وی افزود: حدود ۲۰ برنامه شاخص نیز در سطح شهرستان و بخش‌ها پیش‌بینی شده و تلاش شده است اقشار مختلف مردم، گروه‌های اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی در برگزاری برنامه‌های این هفته مشارکت داشته باشند.

فرمانده سپاه سنندج با اشاره به برنامه‌های ۳۱ شهریورماه گفت: امسال با توجه به شرایط کشور، رژه نیروهای مسلح برگزار نمی‌شود و به جای آن رژه موتوری با حضور بسیجیان، گردان‌های امنیتی، گردان‌های بیت‌المقدس، حوزه‌های مقاومت و مجموعه نیروهای مسلح در سطح شهرستان برگزار خواهد شد.

اسماعیلی از برگزاری رزمایش اقتدار «جان‌فدایان» نیز خبر داد و عنوان کرد: این رزمایش شب ۳۱ شهریورماه با حضور نیروهای ثبت‌نام‌شده، خانواده‌های آنان و اقشار مختلف مردم در سنندج برگزار می‌شود.

یادواره شهدا و تکریم خانواده‌های شهدا

وی با اشاره به برگزاری اجلاسیه شهرستانی کنگره شهدا در اسفندماه گفت: برنامه‌های مرتبط با شهدا در هفته دفاع مقدس با جدیت دنبال می‌شود و یادواره شهدا در بخش‌ها و روستاها، مراسم بزرگداشت دفاع مقدس، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا در دستور کار قرار دارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جدید تأکید کرد و گفت: پیشکسوتان دفاع مقدس سرمایه‌های ارزشمند جامعه هستند و باید از خاطرات و تجربیات آنان برای آشنایی نسل جوان با ابعاد مختلف دفاع مقدس استفاده شود.

اسماعیلی همچنین از اعزام گروه‌های جهادی پزشکی و دامپزشکی به مناطق کم‌برخوردار، روستاها و حاشیه شهر خبر داد و گفت: خدمت‌رسانی به مردم از محورهای برنامه‌های هفته دفاع مقدس است.

وی توزیع کیف و لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد و افزود: حضور در نماز جمعه، اجرای برنامه‌های فرهنگی در مساجد و برگزاری برنامه‌های اجتماعی نیز در دستور کار قرار دارد.

فرمانده سپاه سنندج همچنین از برگزاری همایش دوچرخه‌سواری با همکاری اداره ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و حوزه‌های بسیج خبر داد و گفت: زنگ مقاومت نیز همزمان با آغاز سال تحصیلی در مدارس نواخته می‌شود و برنامه‌های فرهنگی و تبیینی متناسب با هفته دفاع مقدس در مدارس اجرا خواهد شد.