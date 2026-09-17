تدارک ۷۰۰ ویژه برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در شهرستان دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر قمرزاده پیش از ظهر امروز پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت تشریح برنامه های هفته دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: ۷۰۰ ویژه برنامه با همت حوزه ها، پایگاه ها و اقشار مختلف بسیج از جمله بسیج دانش آموزی، دانشجویی و بسیج اصناف در نقاط مختلف شهرستان برگزار خواهند شد.

وی، شعار محوری هفته دفاع مقدس امسال را «لبیک یا خامنه ای» عنوان کرد و افزود: اجرای زنگ مقاومت در مدارس، غبارروبی مزار شهدا، برگزاری یادواره‌های متعدد شهدا با عنوان آبروی محله، تجلیل از خانواده های معظم شهدا، برگزاری یادواره شهدای زن، شهدای اصناف و برگزاری همایش سران عشایر و نقش عشایر در دفاع مقدس از جمله برنامه هایی است که به مناسبت دفاع مقدس در نقاط مختلف شهرستان دزفول برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه دزفول با اشاره به برگزاری گردهمایی بزرگ تجلیل از پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس در روز ۳۱ شهریور در حسینیه ثارالله، بیان کرد: برگزاری اردوهای جهادی، محرومیت زدایی و کمک های مؤمنانه، رژه موتوری، صبحگاه مشترک، حضور در نماز جمعه، برنامه گرامیداشت امام شهید امت و فرماندهان شهید نظام، برگزاری رزمایش بزرگ جانفدایان، اجتماع مدافعان و حافظان حریم خانواده و برگزاری نمایشگاه بزرگ دفاع مقدس در گذر صدرا به همراه نمایش های خیابانی از جمله دیگر برنامه‌های سپاه ناحیه دزفول به مناسبت هفته دفاع مقدس است.

سرهنگ قمرزاده در ادامه با بیان اینکه مردم مبعوث شده ایران بیش از ۲۰۰ شب است که در کف خیابان پرچم گردانی می کنند، تصریح کرد: این حضور مردم اتفاقات بزرگ و معجزه گونه ای در سطح ملی و بین الملل را رقم زده است.

وی با بیان اینکه دشمن با یک برنامه ریزی دقیق به دنبال تجزیه کشور و غارت منابع کشور بود، اضافه کرد: دشمن به هر کشوری تجاوز کرده ابتدا به سراغ غارت منابع این کشورها رفته که نظیر آن را در کشورهای عراق، سوریه، لیبی و ونزوئلا مشاهده کرده ایم. ترامپ به صراحت اعلام کرده که به دنبال غارت منابع نفتی ایران است و خوشبختانه جنایات دشمن در جنگ ۴۰ روزه پرده از چهره خونخوار و ظالم دشمنان انقلاب اسلامی برداشته است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول بیان کرد: شهادت رهبر معظم انقلاب، شهادت فرماندهان نظامی، شهادت دانش آموزان مدرسه میناب، انفجار در ورزشگاه لامرد فارس و شهادت تعدادی از ورزشکاران و انفجار در جشن عروسی معیارهای دقیق جنایت جنگی بودند که با هیچ ساختار درستی همخوانی ندارند.

سرهنگ قمرزاده با بیان اینکه تمام جنگ های اخیر در کشور در راستای جنگ هشت ساله بوده است، گفت: حزب بعث عراق و کشورهای شرق و غرب دنیا را با کمترین تجهیزات شکست دادیم و تعداد زیادی از نیروهای دشمن که از ۱۰ کشور مختلف به جنگ با ایران آمده بودند را اسیر کردیم.

وی، عامل اصلی پیروزی در جنگ هشت ساله و جنگ های اخیر کشور را روحیه ایمان واقعی، توکل بر خدا و اعتماد به نصرت الهی دانست و گفت: امروزه ادبیات یمن نیز ادبیات سپاه پاسداران و نیروهای نظامی و انتظامی ایران است و با همین روحیه ایمان باعث شکست نیروهای عربستان شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول یادآور شد: امروزه نیروهای جان فدای هوافضا و رزمندگان جمهوری اسلامی با اخلاص و ایمان در مقابل دشمنان خارجی ایستاده اند و از موجودیت جمهوری اسلامی دفاع می کنند، امروز وطن پرستی و انگیزه های ایمانی و جهادی موجب پیروزی رزمندگان ما در جبهه های مختلف شده است و بنا بر شواهد ایران تا به امروز در مواجه با موجودیت آمریکا و اسراییل و دنیای غرب پیروز است‌.

سرهنگ قمرزاده عنوان کرد: رزمندگان جمهوری اسلامی ایران به خوبی می دانند که اگر پای نجس نیروهای دشمن به خاک کشور برسد به هیچ کس رحم نخواهند کرد به همین دلیل تمام جان و جوانی خود را فدای نظام و کشور کرده اند که شهادت تعداد بیشماری از جوانان هوافضا مهر تاییدی بر این مهم است.

وی همچنین عملکرد اصحاب رسانه دزفول در انعکاس اقدامات و فعالیت های سپاه و بسیج ناحیه دزفول را بسیار ارزشمند و شایسته تجلیل دانست و گفت: خبرگزاری ها و رسانه های جمهوری اسلامی ایران در صف اول اطلاع رسانی منطبق بر حقیقت و صداقت قرار دارند این در حالی است که در نظام استکبار تمام اخبار و انعکاس ها مبتنی بر دروغ است.