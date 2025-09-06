تدارک ۶۰۰ برنامه متنوع به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار بهروز حکمتپور ظهر امروز شنبه در نشست ستاد هماهنگی هفته دفاع مقدس دزفول که در سالن نشستهای فرمانده ناحیه مقاومت این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازخوانی ایثارگریها، مقاومتها و حماسه سازیها است.
وی با اشاره به برنامه ریزی برای اجرای طیف متنوعی از برنامههای فرهنگی، ورزشی، اجتماعی، هنری و خدماتی همزمان با هفته دفاع مقدس در این شهرستان، افزود:: ۶۰۰ برنامه متنوع در قالب ۴۵ سرفصل همزمان با هفته دفاع مقدس در این شهرستان برگزار میشود.
حکمت پور گفت: تبیین دستاوردهای انقلاب و ابعاد جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی به مناسبت هفته دفاع مقدس مورد تاکید قرار گرفته است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول با تاکید بر لزوم مشارکت همه دستگاهها در اجرای برنامههای هفته دفاع مقدس گفت، عنوان کرد: ترویج و نشر ارزشهای دفاع مقدس و تقویت روحیه مقاومت و ایثار در میان قشرهای مختلف مردم به ویژه نسل جوان به عنوان هدف و اولویت اصلی برنامههای هفته دفاع مقدس تعیین شده است.
حکمت پور بیان کرد: برگزاری یادوارههای شهدای آبروی محله، غبارروبی مزار شهدا و گرامیداشت مقام شامخ آنان، برپایی غرفههای فرهنگی و نمایشگاههای موضوعی، اجرای رزمایش کمکهای مومنانه به نیازمندان، سازماندهی گشتهای محلهمحور با محوریت پایگاههای مقاومت، برگزاری جشنوارههای سرود و شب شعر دفاع مقدس، اجرای برنامههای ورزشی و جلسات سیاسی تربیتی و همچنین برگزاری شامگاههای یاد یاران (مراسم یادبود شهدا) از جمله برنامههای در نر گرفته به مناسبت هفته دفاع مقدس در دزفول است.
