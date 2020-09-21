بازگشت بیش از ۱.۵ میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، حمید زادبوم با اعلام این خبر افزود: سازمان توسعه تجارت ایران با تشکیل کارگروه اقدام ارزی و کمیته پایش رفتار تجاری و با استفاده از ابزارهای تشویقی خود و همچنین برگزاری جلسات متعدد با صادرکنندگان در تهران و مراکز استان‌ها بازگشت ارز حاصل از صادرات را تسریع کرده است.

وی دیدگاه‌های برخی از فعالان بخش خصوصی را ناشی از اطلاعات ناقص و بعضاً غیرکارشناسانه دانست و از آنان خواست انتقادات سازنده خود را با هدف کمک به توسعه صادرات غیر نفتی کشور ارائه کنند.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، افزود: تسریع در روند بازگشت ارز نتیجه سیاست‌های کارشناسی سازمان توسعه تجارت ایران و همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، اتاق تعاون و اتاق اصناف بوده و اقدامات سازنده‌ای در این راستا صورت گرفته است که به گواهی اکثریت قریب به اتفاق جامعه صادرکنندگان در طول سال‌های اخیر بی‌سابقه است.

دبیر شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی، رویکرد اصلی سازمان توسعه تجارت ایران را کار و تلاش در جهت انجام وظایف محوله در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: فرایند صادرات حاصل تلاش جمعی صادرکنندگان، دستگاه‌های مسئول دولتی و خصوصی، تشکل‌های اثرگذار از جمله اتاق تعاون و اتاق اصناف و رسانه‌ها است و هم‌افزایی این سه رکن، اتفاقات ارزشمندی را رقم زده است.