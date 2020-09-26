معرفی داوران مسابقه عکس سینمای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی عکاسان سینما، شهاب الدین عادل، غوغا بیات و رضا مهاجر ششمین مسابقه عکس سینمای ایران را داوری می کنند.

شهاب‌الدین عادل، عکاس، مستندساز، پژوهشگر و استاد سینما و عکاسی و عضو هیات علمی دانشکده سینما تئاتر است. او دانش‌آموخته‌ مقطع کارشناسی در رشته سینما از دانشکده هنرهای دراماتیک است و دوره‌ کارشناسی ارشد پژوهش هنر را در دانشگاه هنر گذراند. عادل طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ ریاست دانشکده سینما تئاتر را بر عهده داشت و از سال ۱۳۹۷ نیز این سمت را عهده‌داراست.

غوغا بیات عکاس و نویسنده، فارغ التحصیل مدرسه عالی تلویزیون و سینما در رشته عکاسی و گرافیک است. او در بیش از بیست فیلم سینمایی از جمله «عروس»، «دو زن»، «دایره» و ... فعالیت داشته، برپایی چهار نمایشگاه انفرادی در تهران گالری گلستان، گالری آریانا و شرکت در بالغ بر بیست و شش نمایشگاه گروهی در ایران، سوئد، ترکیه و کانادا، داوری پنجمین دوره جشنواره زنان و زندگی شهری (۱۳۹۲)، داوری بخش مواد تبلیغی چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر(۱۳۹۴)، داوری دومین دوره جشن عکاسان سینمای ایران (۱۳۹۵)، داوری اولین دوره جشنواره عکس کیش (۱۳۹۷) بخشی از کارنامه هنری اوست.

رضا مهاجر فعالیتش را به عنوان عکاس و مدیر فیلمبرداری در سینما آغاز کرد. «هامون»، «روز باشکوه»، «سارا»، «دو نیمه سیب»، «تجارت» از جمله فیلم هایی است که مهاجر عکاسی آن را به عهده داشته است.

امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا، جشن عکاسان سینما برگزار نمی شود و برگزاری این دوره از مسابقه به صورت غیر حضوری و فقط با ارسال آثار و فرم مربوطه به دبیرخانه صورت پذیرفت و اعلام عکاس برگزیده و اهدای تندیس مسابقه عکس، از طریق سایت های خبری، نشریات و شبکه های اجتماعی اطلاع رسانی خواهد شد.