راهنمای نحوه مقابله با کرونا در شهر «ونژو» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه رویان، گونه تازه ویروس کرونا در اواخر سال ۲۰۱۹ ظهور کرد و نخستین بار در «ووهان» در استان «هووبی» چین مشاهده شد. کرونا ویروس ۲۰۱۹ (کووید- ۱۹) اکنون پاندمی گسترده‌ای در سراسر جهان ایجاد کرده و میلیون‌ها نفر درگیر آن هستند و متأسفانه شمار مبتلایان همچنان رو به افزایش است.

«ونژو» یکی از شهرهای استان «هووبی» است که نتایج خوبی در مهار و مبارزه با کووید-۱۹ به دست آورد. به دلیل رویکردهای مناسب بخش درمان، ونژو یکی از پایین‌ترین آمار مرگ و میر در میان شهرهای چین را داشته است.

با هدف بهره‌مندی کادر درمان کشور از تجربیات درمانی در ونژو، دکتر تهمتنی، دکتر توتونچی، دکتر هاشمیان، دکتر غلامپور، دکتر لی، دکتر چن و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی فسا و دانشگاه پزشکی ونژو به جمع‌بندی روش‌های استفاده شده در ونژو و انتشار راهنمایی در این خصوص در مجله یاخته (Cell Journal) اقدام کردند.

این راهنما شامل سه بخش اصلی «روش‌های برخورد با عفونت ریه در مبتلایان به کووید-۱۹»، «روش‌های بالینی و مولکولی تشخیص آن»، «ترکیب داروها و روش‌های درمان این بیماری» می شود.

در این راهنما در خصوص استفاده از داروهای ضد ویروس و ضدالتهاب، درمان‌های تنفسی، انتقال پلاسما و استفاده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی در قالب سه بخش یاد شده بحث شده است.

امید است که این راهنما بتواند کمکی هر چند اندک برای کنترل همه‌گیری کووید-۱۹ در ایران باشد.