فرحناز محمدی پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از ۳۰۰ بیمار اعصاب و روان کرمانشاهی از خدمات ویزیت در منزل بهزیستی استان کرمانشاه بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به تیم پزشکی ویزیت در منزل متشکل از (پزشک، پرستار، مددکار) کرمانشاهی، افزود: ۶ مرکز ویزیت در منزل به منظور خدمات دهی به بیماران اعصاب و روان فعال هستند که از این تعداد پنج مرکز در شهر کرمانشاه و یک مرکز نیز در شهرستان اسلام آبادغرب با مراجعه به درب منزل مددجویان، آنها را درمان و داروی موردنیاز را تأمین می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه تصریح کرد: تعداد چهار مرکز نگهداری شبانه روزی بیماران اعصاب و روان در ۲ مرکز مخصوص آقایان و ۲ مرکز نیز مخصوص خانم‌ها در استان کرمانشاه با نظارت بهزیستی مشغول فعالیت هستند.

وی از فعالیت ۲ مرکز روزانه ویژه بیماران اعصاب و روان و یک مرکز روزانه آموزشی کودکان دارای اختلال اُتیسم در استان کرمانشاه خبر داد.

محمدی با اشاره به پایان هفته سلامت روان، گفت: در هفته سلامت روان برنامه‌های متنوع فرهنگی و ورزشی متنوعی برای مددجویان مراکز سلامت روان کرمانشاه اجرا شده است.