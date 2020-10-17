به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، به مناسبت آغاز ربیع‌الاول و هفته نیروی انتظامی، مسابقه زنده «برخط شو» با همکاری نیروی انتظامی، هر شب علاوه بر شرکت کننده تلفنی، سوال‌هایی با موضوع هفته نیروی انتظامی مطرح می‌کند و مخاطبان در زمان پخش برنامه می‌بایست به سوالات مطرح شده از روی برنامه کاربردی نصب شده روی تلفن همراه پاسخ دهند.

در پایان هر برنامه به قید قرعه به ۴ نفر از کسانی که بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به هر نفر یک میلیون تومان جایزه نقدی اهداء خواهد شد.

در توضیحات تکمیلی این برنامه آمده است: «وجه تمایز این مسابقه با سایر مسابقات تلویزیونی، حضور شرکت کنندگان بی شمار به صورت برخط در برنامه است. بدین صورت که با نصب نرم افزار کاربردی (اپلیکیشن) شبکه که از پایگاه اطلاع رسانی شبکه پنج سیما قابل دریافت و نصب روی تلفن همراه با سیستم عامل‌های Android & Ios است، می‌توانند از منزل و یا هر مکان دیگری همزمان با پخش برنامه در مسابقه برخط شو شرکت نمایند.»

«برخط شو» کاری از گروه تهران و شهروندی است که به تهیه کنندگی محسن سال افزون با اجرای بهمن هاشمی و محیا اسناوندی از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن شبکه پنج سیما می‌رود.