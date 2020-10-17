به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله مشهدالرضا در ایام پایانی دهه صفر میزبان عاشقان و دلدادگان زیادی از راه دور و نزدیک بود، افرادی که خود را با پای پیاده خود را به امام مهربانی‌ها می‌رساندند و عرض ارادت خود را ابراز می‌کردند، اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا امکان حضور همه مردم در مشهدالرضا فراهم نبود ولی فضاهای مجازی فرصتی را فراهم کرده است که دلدادگان از راه دور دل‌های خود را به امام رضا (ع) گره بزنند و عرض ارادت خود را ابراز کنند.

زیارت از راه دور خیل شیفتگان رضوی در این روزها سبب شده است مؤسسه رسانه‌های صوتی و تصویری آستان قدس تعامل و برنامه‌ریزی گسترده‌ای را با شبکه‌های مختلف داشته باشد. از این رو، علاوه بر ارتباط شبکه‌های ملی، استانی و حتی بین‌المللی از بارگاه منور رضوی، این مؤسسه با پشتیبانی و ارائه تجهیزات، استودیوها و صحنه‌های مختلف، زمینه برقراری ارتباط گسترده از این مکان و ارسال آن به اقصی‌نقاط جهان را فراهم آورده است.

پرمخاطب‌ترین ویژه‌برنامه این ایام «تشرف» است که با اجرای سید محمدرضا حسینیان، هرشب حوالی ساعت ۶ بعدازظهر با میهمانان ویژه و خاص از شبکه یک سیما به گفت‌وگو می‌پردازد.

«کبوترانه» عنوان ویژه‌برنامه دیگری است که هرشب از ساعت ۲۰ تا ۲۱ از شبکه سه سیما با اجرای رسالت بوذری، دل‌های عاشق را در حریم علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) به پرواز درمی‌آورد.

ویژه‌برنامه «رواق» که شبکه افق از صحن انقلاب حرم مطهر رضوی روی آنتن می‌برد، هرشب ساعت ۲۴ با اجرای پیمان طالبی، میزبان یکی از شاعران آیینی و مشهور کشورمان است.

«به تو از دور سلام»، ویژه‌برنامه شبکه دو سیما، از دیگر برنامه‌های دهه آخر صفر است که هرشب بعد از گفت‌وگوی ویژه خبری روی آنتن می‌رود. شبکه قرآن سیما هم با تلاش شورای معارف سیما ویژه‌برنامه «آستان مهربانی» را هرروز طی چند نوبت روی آنتن می‌برد که قرائت زیارت بعید، زیارت امین‌الله، مداحی و سخنرانی از برنامه‌های آن است.

«سلسلةالذهب» عنوان ویژه‌برنامه‌ای است که یکی از محوری‌ترین برنامه‌های آستان قدس رضوی را ساعت ۶:۳۰ از شبکه افق، ساعت ۲۰:۲۰ از شبکه‌های یک و خراسان، ساعت ۲۳ از رادیو زیارت و ساعت ۲۳:۳۰ و ۲۴ از شبکه‌های قرآن و شبکه یک سیما روی آنتن می‌برد.

سیمای خراسان رضوی نیز در پوشش و ارتباط با استان‌ها از بارگاه منور رضوی در ایام پایانی ماه صفر، با «مرثیه آفتاب» میهمان مخاطبان سیمای خراسان رضوی و شبکه‌های استانی است. این برنامه در ایام دهه آخر صفر حوالی ساعت ۱۸ آماده فراهم آوردن بستر زیارت هم‌وطنان از راه دور می‌شود.

اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی از دیگر خادمان رسانه‌ای حضرت رضا (ع) به شمار می‌روند که در ایام پایانی ماه صفر بستر زیارت زائران خارجی را فراهم می‌آورند. از برنامه‌های شبکه‌های بین‌المللی در این ایام می‌توان به پخش ویژه‌برنامه «ثامن‌الحجج» از شبکه الکوثر و ویژه‌برنامه دهه آخر صفر از شبکه ولایت به زبان‌های عربی و هوسایی اشاره کرد.

علاوه بر این، مؤسسه رسانه‌های نوین آستان قدس با طراحی برنامه «وب‌ویو» زمینه تسهیل دسترسی علاقه‌مندان به دریافت تصاویر حرم مطهر را فراهم آورده است.

این مؤسسه در دهه پایانی ماه صفر به طراحی برنامه وب‌ویو و بارگذاری آن در پیام‌رسان‌های مختلف اعم از یوتیوب، سروش، گپ و سایر فضاهای مجازی که به صفحات آستان قدس رضوی دسترسی دارد اقدام کرده است.

این برنامه‌ با عنوان «رضوان» بر پایه شعار «بر امام مهربان خود پناه آورده‌ایم» برنامه‌ریزی شده است و با استفاده از آن، مخاطب می‌تواند به تصاویر دوربین‌های مختلف حرم مطهر که به صورت بیست‌وچهارساعته فعال هستند دسترسی داشته باشد.

همچنین تسهیل دسترسی به سامانه وقف و نذر از دیگر بخش‌های این برنامه به شمار می‌رود. مخاطب می‌تواند با ورود به این سامانه، وقف و نذر خود را به‌راحتی و به سهولت انجام دهد. علاوه بر این وب‌ویو در بخش دیگری از برنامه خود، زیارت به‌نیابت را تدارک دیده است. مخاطبان می‌توانند اسم و مشخصات خود را ثبت کنند و خادمان حرم مطهر رضوی به‌نیابت از این عزیزان به زیارت بپردازند.

سایت تی وی رضوی هم با پخش زنده از مراسم حرم مطهر رضوی، روضه منوره، گنبد رضوی و صحن‌های انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، آزادی، گوهرشاد و صحن جامع رضوی همراه زائران و مجاوران بوده است.