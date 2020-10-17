به گزارش خبرنگار مهر، نصراله نوروزی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آموزش و پرورش استثنایی کشور در راستای ارائه خدمات توانبخشی به دانش آموزان با نیازهای ویژه و نیز همکاری با فارغ التحصیلان دانشگاهی در حوزه توانبخشی، آماده بکارگیری این گروه از فارغ التحصیلان در قالب نیروی طرحی در مدارس استثنایی است.

وی رشته‌های شغلی مورد نیاز آموزش و پرورش استثنایی استان بوشهر در این طرح را کار درمانگر، گفتار درمانگر، فیزیوتراپ و شنوایی شناس اعلام کرد و ادامه داد: آموزش و پرورش استثنایی استان در قالب این طرح، نیروهای توانبخشی با تخصص‌های اشاره شده را در مدارس استثنایی استان جذب خواهد کرد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان بوشهر افزود: گذراندن طرح نیروهای توانبخشی در مدارس استثنایی، ضمن کمک به رفع نیازهای توانبخشی دانش آموزان با نیاز ویژه، تجربه مناسبی نیز عاید فارغ التحصیلان مربوطه خواهد کرد.

نوروزی با بیان اینکه حدود ۵۰۰ نیروی طرحی در آموزش و پرورش استثنایی کشور جذب می‌شوند اظهار داشت: در صورتی که استانی موفق به جذب سهمیه کامل خود در این طرح نشود، سهمیه باقیمانده به استان‌های دیگر واگذار خواهد شد و امیدواریم آموزش و پرورش استثنایی استان بتواند سهمیه کامل تخصیصی به مدارس استان را در این قالب جذب کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متقاضیان گذراندن طرح در آموزش و پرورش استثنایی استان بوشهر با در دست داشتن مدارک هویتی و تحصیلی تا پایان وقت اداری سه شنبه ۲۹ مهر به اداره آموزش و پرورش استثنایی استان مراجعه کنند.