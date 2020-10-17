تأثیرات مثبت زیارت بر حالات روحی انسان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مهدی معتمدی عصر شنبه در مجلس عزاداری که به مناسبت شهادت امام رضا (ع) ویژه اصحاب رسانه و به همت بسیج رسانه گیلان و بانوان خبرنگار و روزنامه نگار برگزار شد، اظهار کرد: خواندن زیارتنامه موجب می‌شود که به مفاهیم عمیق معنوی در ادعیه دست یابیم و حقایق معنوی را بهتر درک کنیم.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه حضور صرف در اماکن مذهبی مدنظر نیست بلکه درک مقام و درجه ائمه اطهار (ع) بسیار مهم‌تر است، افزود: دست زدن به ضریح به معنای زیارت نیست بلکه توجه از دل به مقام ائمه (ع) و درک مفاهیم دینی بسیار ارزشمندتر است و باید به آن توجه شود.

وی با اشاره به اینکه خرافات وارد شده به دین مُسری است و اگر با آن مقابله نشود، افراد زیادی را به انحراف می‌کشاند، تصریح کرد: اگر موردی در قرآن، مفاتیح و منابع معتبر دینی نبود و مراجع تقلید نیز بدان اشاره نکرده باشند، پس جزئی از دین نیست.

معتمدی با تاکید بر اینکه انسان می‌تواند با قرائت صلوات خاصه امام رضا (ع) با ایشان ارتباط معنوی و قلبی برقرار کند، افزود: امام رضا (ع) فرمودند که در سه مرحله دستگیر زائران خود خواهند بود و در سختی‌ها آنها را تنها نخواهند گذاشت.

وی با بیان اینکه زیارت کردن باید بر حالات روحی انسان تأثیر بگذارد و او را از گناهان دور کند، بیان کرد: اگر پس از زیارت همچنان به گناهان گذشته خود ادامه دهیم یعنی به کنه زیارت پی نبرده‌ایم.

معتمدی با اشاره به اینکه توجه و نگاه امام رضا (ع) به انسان، دردهای او را شفا می‌دهد و حالات روحی انسان را دگرگون می‌کند، اظهار داشت: در حدیثی آمده است که زیارت امام رضا از زیارت سیدالشهدا (ع) بالاتر است زیرا تنها شیعیان دوازده امامی به زیارت این امام می‌روند.

به گزارش مهر، حاضران در پایان این مراسم با مداحی کربلایی محمد حسین احمدی به عزاداری برای امام هشتم شیعیان پرداختند.