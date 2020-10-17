موج آلودگی کرونا در تهران خیلی بالاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، نادر توکلی در برنامه «تیتر امشب» شنبه شب شبکه خبر، افزود: بالای ۵ هزار بستری در تهران داریم این در حالی است که تعداد ترخیصی‌ها نسبت به بستری‌ها، کمتر است.

وی گفت: دهه آخر مهر، بستری‌ها بیشتر شده و به نسبت تعداد بستری‌ها، تعداد مرگ و میر هم بیشتر شده است و بیماران وخیم که سیر درمان را طی می‌کنند هم شرایط خوبی ندارند.

توکلی افزود: جنس مقابله با بحران کرونا به علت طولانی شدن زمان بحران، پیچیده است.

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران گفت: گسترش بیشتر کرونا به خانه‌ها موجب پیچیده شدن مقابله با بیماری شده است.

وی با اشاره به اعمال محدودیت‌های کرونایی در ۵ کلانشهر، افزود: مبدا این محدودیت‌ها بیشتر مهم بود و تلاش شد تا از مبدا مسافرتی انجام نشود.

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با بیان اینکه اعمال محدودیت‌ها خود منجر به مشکلاتی می‌شود، گفت: شرایط جایگزین و…، باید لحاظ می‌شد که در این باره محدودیت‌هایی وجود داشت.

توکلی با اشاره به مزیت‌های دور کاری در این شرایط کرونایی افزود: باید یک سوم ساعت کاری کارمندان کم شود.

وی گفت: حدود ۱۰۰ بیمارستان درگیر کرونا هستند و رصد تمام بیمارستان‌ها متمرکز انجام می‌شود تا توزیع بیمار با مشکل مواجه نشود.

معاون ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، افزود: اکسیژن رسانی به بیمارستان‌ها خیلی مهم است، اگر نیاز به اکسیژن باشد باید اورژانسی فراهم شود.

در ادامه، حسین صمدی نیا رئیس بیمارستان بقیه الله گفت: ۳۰۰ بیمار بستری در بخش کرونا داریم و تمام امکانات و ظرفیت ما در اختیار بیماران قرار گرفته است.

وی افزود: پلاسما درمانی تأثیر بهتری برای بیماران دارد.

صمدی نیا ادامه داد: در مسیر اورژانس، مسیری جدا برای بیماران غیر کرونایی در نظر گرفته شده است.

رئیس بیمارستان شریعتی هم گفت: از آخر شهریور آمار بیماران ما افزایشی بوده است و جمعه صبح با شرایط بحرانی مواجه شدیم و کارکنان بیمارستان در آماده باش کامل قرار گرفتند.

سعیدرضا مهرپور افزود: دیگر کار از توصیه گذشته است و هم اکنون بخش‌های مهم بیمارستان مثل قلب، کلیه و…، به بیماران کرونایی اختصاص داده شده است.

وی گفت: با توجه به افزایش سفرها، هفته‌های آینده هم با شرایط سختی مواجه خواهیم بود.