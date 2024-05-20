به گزارش خبرگزاری مهر، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با معاون اول رئیس جمهور، شهادت رئیس جمهور فقید ایران را تسلیت گفت و بر ادامه راه او در توسعه روابط صمیمانه دو کشور تاکید کرد.

ولادیمیر پوتین، در این ارتباط تلفنی که ظهر امروز صورت گرفت عمیق‌ترین تسلیت خود را نثار رهبر معظم انقلاب و همه مردم ایران کرد و خطاب به مخبر اظهار داشت: جنابعالی در جریان هستید که از روز گذشته تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا برای نجات زندگی ایشان کمک کنیم اما متاسفانه فاجعه زودتر اتفاق افتاده بود.

پوتین تاکید کرد: من شخصاً و از نزدیک آقای رئیسی را می‌شناختم و هم اکنون شخصاً ایشان را از دست داده‌ام. بدون شک ایشان یک وطن دوست واقعی بود که کشورش را بسیار دوست می‌داشت و ما نیز یک دوست و متحد معتبر را از دست دادیم.

رئیس جمهور روسیه با اشاره به اینکه ایران از این روزهای سخت نیز عبور خواهد کرد، بر ادامه راه رئیس جمهور شهید ایران در توسعه روابط فیمابین تاکید کرد.

محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور نیز در این ارتباط تلفنی ضمن تشکر از رئیس جمهور روسیه برای ابراز تسلیت، این کشور را شریک راهبردی ایران خواند و اظهار داشت: تدبیر جنابعالی و همکاری خیلی خوب رئیس جمهور فقید ما توانست بخش زیادی از معادلات قدرت را در دنیا تغییر داده و به یکجانبه گرایی پایان دهد.

مخبر تاکید کرد: موضع شما در مسائل بین المللی همیشه مورد احترام ما بوده و ان شاالله از این به بعد نیز با همکاری جدی و عمیق بین دو کشور، پیشرفت روزافزون تهران و مسکو را رقم خواهیم زد.

وی ادامه داد: دکتر رئیسی برای ما یک رئیس جمهور عادی نبود، بلکه شخصیتی مردم دوست و پرتلاش با توان تعامل بالای بین المللی بود و ما متاسفانه چنین شخصیت عزیزی را از دست دادیم و برای ما بسیار سخت است‌؛ اما خوشبختانه نظام اسلامی از چنان استحکامی برخوردار است که این روزهای سخت را نیز پشت سر خواهد گذاشت.